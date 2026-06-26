La carretera entre A Madalena y Aldán, en Cangas, permanecerá cerrada al tráfico durante un mes desde el lunes

La Diputación de Pontevedra cerrará al tráfico desde este próximo lunes y durante un mes parte de la carretera provincial EP-1002 que une A Madalena y Aldán, con motivo de las obras de mejora de la movilidad peatonal que se están desarrollando en ella. El corte afectará a los primeros 350 metros de este vial y, al ser necesaria la ocupación de los dos carriles para acometer los trabajos, no se permitirá el paso de vehículos.

Durante el tiempo en que estará prohibida la circulación en ese tramo se habilitarán desvíos alternativos, que estarán debidamente señalizados para facilitar el tráfico y minimizar las molestias a los conductores. El organismo provincial solicita a los usuarios la máxima precaución y respeto a la señalización provisional instalada en la zona mientras duren los trabajos.

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Las actuaciones previstas consisten en la ejecución de las canalizaciones y del pavimentado en una zona de convivencia que se incluye dentro del proyecto de mejora de la movilidad peatonal que afecta a la carretera, en una obra que cuenta con un presupuesto de 1,2 millones de euros, que se financian en un 80 por ciento por la Diputación y en un 20 por ciento por el Concello de Cangas. Se contempla la construcción de una senda peatonal, la creación de zonas de convivencia entre peatones y tráfico rodado, y la mejora de los servicios afectados por la ejecución de las obras a lo largo de un total de 1.850 metros de carretera provincial.