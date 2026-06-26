Educación
El BNG exige en el Parlamento a la Xunta que acabe con la discriminación en los comedores escolares y prepare todos los menús de Cangas desde los colegios de Coiro y San Roque
Los nacionalistas defienden la implantación de un modelo de gestión directa autonómica para eliminar los servicios de catering
La diputada del BNG Cristina Fernández Davila ha reclamado esta mañana en el Parlamento Galego que la Xunta de Galicia aproveche las cocinas de los centros educativos con gestión directa autonómica para elaborar también los menús destinados a otros colegios del entorno que dependen actualmente de un servicio de catering. Lo hizo en el marco de una Comisión de Educación e Cultura a la que acudieron la alcaldesa, Araceli Gestido, y la edil Xiana Abal, toda vez que la iniciativa parte de la problemática que arrastra el municipio cangués, con dos centros como los de Castrillón-Coiro y San Roque que elaboran sus propios menús y otros cuatro (O Hío, Nazaret, Espiñeira y A Rúa) que dependen de un proveedor externo.
La formación nacionalista asegura que la situación supone una discriminación para los colegios con un servicio de catering «que tiene que asumir y gestionar el concello», algo que genera «dos realidades completamente diferentes en el mismo municipio, y una desigualdad injustificable». Explican que estos hechos fueron trasladados en su momento a la Consellería de Educación, y que el secretario xeral de la misma se comprometió a enviar a técnicos para evaluar la capacidad de las cocinas y estudiar la posibilidad de elaborar allí también la comida de los restantes centros educativos de Cangas.
«Pasó el tiempo y la Xunta incumplió su palabra», denuncian. Por ello propone que Educación planifique el refuerzo de los medios humanos y materiales de las cocinas de gestión directa (Coiro y San Roque, en Cangas) y organice la distribución de los menús desde ellas al resto de colegios mediante la dotación del equipamiento necesario, en personal, maquinaria y transporte refrigerado. De este modo, señalan, «se garantizaría una alimentación de mayor calidad y en igualdad de condiciones para todo el alumnado», a la vez que se insta a la Xunta a extender este modelo ante el servicio de catering.
Gestido, por su parte, defendió que Cangas reúne todas las condiciones para convertirse en un ejemplo de este nuevo paradigma, y reclamó que mientras no se implante sea la Xunta la que asuma directamente la gestión de los comedores de gestión indirecta. Asimismo, recuerda que el Concello lleva más de una década «asumiendo una competencia que no le corresponde» y denuncia que la subvención prevista en el convenio con la institución autonómica «permanece sin actualizar desde 2013».
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