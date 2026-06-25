El PP descarta el centro de salud de O Hío-Aldán y opta por mejorar el de Cangas

El Partido Popular empleó en el Parlamento de Galicia la táctica que tanto emplea en Cangas. Tuvo mucho que ver que fuera la concejala y portavoz del PP en el Concello de Cangas, Dolores Hermelo, la que diera réplica en al comisión del Parlamento a una iniciativa del PSOE para que la Xunta construya el centro de salud de Aldán-O Hío. El PP negó la mayor y regresó a una historia inventada, en la que habló de que los terrenos comprados por el Concello de Cangas hace 20 años para construir el citado centro los pagó el gobierno del PP e hicieron aumentar la deuda del Concello que había dejado el tripartito de Cangas (BNG, ACE y PSOE) a cerca de 18 millones de euros. La finca no la compró el PP, sino los impuestos de todos los gallegos y la concejala Dolores Hermelo no recordó una auditoría realizada por el que fuera concejal de Facenda en ese gobierno tripartito, Xosé Xoán Santamaría, en la que se descubrió una deuda que supera los 15 millones de euros, que era la que dejaba el gobierno del PP que lideraba por aquel entonces José Enrique Sotelo. Todo esto en medio de la crisis económica y financiera que se había iniciado en 2008, donde los Concellos no tenía dinero para pagar a los proveedores.

La estrategia del PP fue que se olvidarán del consultorio de O Hío y del centro de salud de O Hío-Aldán y que pensaran en que lo mejor era realizar mejoras en actual centro de salud de Cangas. Dolores Hermelo insistió en que los últimos gobiernos de izquierdas son responsables de que no haya un CIS o un CAR en Cangas, cuando el diputado del BNG, Paulo Ríos le recordó la AXI tenía frenada la modificación puntual en la zona que permitirá al concello hacerse de manera gratuita con terrenos para construir el nuevo equipamiento sanitario. También se olvidó de comentar Dolores Hermelo de que el PP rechazó en varias ocasiones los terrenos elegidos para el CIS y que optaba por r aquellos en donde ahora se van a construir las 300 viviendas de protección oficial.

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La diputada socialista, Paloma Castro Rey, negó que hubiera un conflicto entre Aldán y O Hío por la localización del centro de salud, como mantenía la Xunta de Galicia.