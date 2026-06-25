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El PP asegura que los parques infantiles de Cangas son peligrosos

Presenta una moción para que se realice un informe y se proceda a un plan de mantenimiento

Parque infantil de A Palma.

Parque infantil de A Palma. / SANTOS ALVAREZ

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Juan Calvo

Cangas

En grupo municipal del Partido Popular presentó una moción relacionada con los parques y jardines en la que piden que se inste al gobierno local a realizar un informe técnico urgente (elaborado por técnicos municipales) del estado de los parques infantiles del municipio. Pide, también, que se adopten medidas de seguridad y urgencia sobre aquellos elemento de juego que presente peligros para niños y acompañantes, así como instar al gobierno de Cangas a proceder a la reparación inmediata de los elementos de juego dañados o que no cumplan con la normativa de seguridad. También quiere un plan de mantenimiento de todos los parques infantiles.

El PP asegura que presenta esta moción ante el estado de abandono de en el que dicen que están los parques infantiles, así como el malestar con numerosas y reiteradas quejas y denuncias de las familias y las asociaciones vecinales sin recibir ninguna respuesta del gobierno cangués.

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Asegura el principal partido de la oposición que el gobierno de Cangas tiene la competencia y el deber irrenunciable de garantizar que estas instalaciones estén en condiciones óptimas de seguridad, higiene, accesibilidad y conservación. El PP sostiene que la realidad en los parques de Cangas sus condiciones son las más inadecuadas, «más bien, peligrosas».

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