Todos los grupos de Moaña censuran al conselleiro de Sanidade, al sumarse el PP local a su reprobación: «Nos engañó con las urgencias»

Toda la corporación de Moaña vota a favor de reprobar al conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, y exige al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, su cese en el cargo, por la apertura del nuevo centro de salud de la villa sin recuperar el Punto de Atención Continuada (PAC) centralizado en Cangas desde marzo de 2020. Los seis concejales del PP sorprendieron apoyando la moción presentada por la Plataforma en Defensa da Sanidade y defendida por su portavoz, Gabriel Ferral. El edil popular Alfonso Piñeiro explicó su postura señalando que el 20 de mayo en una reunión con Caamaño y su equipo «nos confirmaron que el nuevo centro de salud abriría a mediados de junio con urgencias. Propusimos trasladar todo el servicio del PAC a Moaña ya que ahora tenemos las mejores instalaciones. Casi dos semanas después recibimos la callada por respuesta», lamenta.

Piñeiro aseguró que defenderán la sanidad en Moaña y para ello «nos enfrentaremos contra quién haga falta» y apunta a la defensa de la reprobación «porque el conselleiro está incumpliendo lo que trató con nosotros el 20 de mayo». Eso sí, dejó clara su oposición a las formas del BNG –que gobierna en mayoría absoluta– y asegura que los ediles del PP moañés recibieron constantes «amenazas personales e insultos» por el conflicto de la sanidad. «No estaremos nunca con la alcaldesa –Leticia Santos– ni con el BNG en su impostada defensa de la sanidad». Alegó que no participan en las manifestaciones demandando el PAC «porque deben estar lideradas por los vecinos, no por políticos tras una pancarta» y pide modificar el reglamento de la Mesa da Sanidade «para que no la presida un político que se dedica a dar un mitin» tras cada protesta.

Finalmente Piñeiro alerta del riesgo de apoyar el recurso contencioso administrativo que va a presentar el Concello «porque reclamar por vía judicial que se cumpla el convenio significaría renunciar a medio plazo a las urgencias, cuando abra el CIS en Cangas», tal y como se recoge en ese acuerdo.

Mario Rodríguez, del PSOE, optó por no intervenir y la portavoz del grupo del BNG, María Ortega, no se dio por satisfecha con el voto favorable del PP al que acusó de «faltar al respeto a la lucha de los vecinos» con la intervención de Alfonso Piñeiro y de «hacer seguidismo del señor Caamaño y del presidente de la Xunta, poniéndose de perfil en la reclamación de las urgencias». Ortega, muy dura, llegó a asegurar que los ediles del PP local «traicionan» la confianza de los que los eligieron para representar a los moañeses.