Mickäel de Oliveira; "Siempre hubo relación entre Galicia y Portugal pero no siempre se tradujo en un flujo constante de producciones"

Nacido en 1984, en Francia, vive en Portugal desde 1999. Licenciado y docente en Estudios Artísticos por la Faculdad de Letras de la Universidad de Coimbra, Mickäel de Oliveira tiene el doctorado en Estudios de Teatro por la Faculdad de Letras da Universidad de Lisboa, con la tesis “Dramaturgia portuguesa contemporânea - as textualidades do século XXI” (2013). En 2009, fundó el Colectivo 84 con John Romão, compañía en donde desenvuelve su trabajo artístico. De los últimos espectáculos escritos y representados por Mickaël de Oliveira, destacan “Crocodile Club” (2024), el díptico “Episódios da vida selvagem (A minha morte e A nossa vida” (2022-23), “Festa de 15 Anos” (2020), “My Favorite Suicide” (2019, EUA), “Sócrates Tem de Morrer (A Morte de Sócrates e A Vida de John Smith” (2017-2018), “A Constituição” (2016) y “Osl”o (2014-15). Colaboró igualmente como autor e dramaturgo con creadores como Patrícia Portela, John Romão, Anne Monfort, Rui Horta, Rimini Protokoll, entre otros.

Colectivo 84 llega hoy a la Mostra de Teatro Cómico e Festivo de Cangas con el estreno de la obra de De Oliveira “Ensaio técnico”, a las 22:00 horas en el Auditorio Xosé Manuel Pazos Varela, una creación en donde se mezcla vídeo, performance, realidad y ficción proponiendo una vista crítica a la precariedad en las artes escénicas.

Una imagen de la obra "Ensaio técnco". / Mostra

-¿Hay realmente precariedad en la realidad teatral?

-La obra retrata a un grupo de jóvenes fascinados por el arte de la performance, entendida como una posibilidad de aproximar la vida del arte (una utopia persistente) y de alcanzar una forma de verdad (igualmente utópica). Estos jóvenes pertenecen a una generación marcada por la precariedad, procurando dedicarse a un campo artístico que exige entrega total sin garantir condiciones de estabilidad. Esta realidad, particularmente evidente en los primeros años de carrera, no es algo específico en Portugal, se trata de algo ampliamente compartido por artistas de diferentes países, enfrentados a la inestabilidad laboral, la dificultad de acceso a recursos y la permanente necesidad de conciliar la ambición creativa con la supervivencia económica.

-Se trata de un espectáculo de performance y fusiona teatro y cine. ¿qué tiene la performance que tanto se ha extendido en el teatro?

-La performance nació, en grande medida, del deseo de encontrar una verdad que escapase a la representación, en cuanto el teatro se constituyó históricamente a partir da su capacidad de imitar. Con todo, el teatro contemporáneo ha venido incorporando diversos procedimientos de performance, principalmente a través de la producción de “efectos de real’ e de estrategias de actuación que procuran reducir la distancia entre el escenario y el patio de butacas, cuestionando las fronteras de la ilusión teatral. Mucho antes de su consolidación en cuanto campo artístico autónomo, el teatro épico de Piscator y Brecht procuraba ya exponer los mecanismos de la representación, convocando al espectador para una posición crítica ante lo que veía. En ese sentido, “Ensaio Técnico” encuentra sus principales referencias en la tradición del teatro épico, más que en historia de la performance propiamente dicha. La construcción narrativa, la organización dramatúrgica y los dispositivos escénicos de la obra se inscriben en un lenguaje que privilegia la reflexión crítica sobre la identificación emocional. También la utilización del cine en escena, recurrente en mi trabajo, establece una relación directa con esa herencia del teatro épico o, si se quiere, de teatro político. La imagen proyectada no surge como un elemento de ilusión añadida, sino más bien como un mecanismo de distanciamiento que obliga a la representación a transitar de un medio a otro, ampliando así las posibilidades de una lectura crítica del acontecimiento teatral.

-Cuéntenos los comienzos de la compañíaColectivo 84 , ¿cómo se fundó?

.Nació en 2009 del deseo que compartíamos John Romão y yo de crear un espacio de creación artística: un lugar donde desarrollar nuestros propios proyectos y colaborar con otros artistas. Se concibió como un espacio para nuevas obras creativas y nuevas formas de escritura escénica; un proyecto destinado a renovar y ampliar el horizonte imaginativo del teatro portugués mediante obras capaces de definir su época (al dialogar con su tiempo). De estas inquietudes nació también, en 2010, el festival END (*Encontros de Novas Dramaturgias* — Encuentros de Nuevas Dramaturgias). Lo que comenzó como una iniciativa relativamente pequeña ha evolucionado con los años hasta convertirse en uno de los principales puntos de encuentro dedicados a la dramaturgia contemporánea en Portugal. El END nos ha permitido seguir la trayectoria de varias generaciones de dramaturgos, promover la nueva escritura, tender puentes entre artistas, investigadores y público, y reflexionar sobre lo que el teatro puede ser hoy en día.

-En este caso es una coproducción con el Centro Dramático Galego y la ESAD de Galicia. ¿Cómo funciona la relación entre Galicia y Portugal para mostrar el teatro de cada uno fuera de sus fronteras?

-Es motivo de gran alegría. *Ensaio Técnico* es una producción muy singular, ya que reflexiona sobre el propio teatro: sobre los procesos creativos, sus desafíos, vulnerabilidades y contradicciones. Ver esta obra cruzar la frontera y llegar a nuevos públicos en lengua gallega es también una forma de poner a prueba su capacidad para establecer un diálogo más allá del contexto portugués. Históricamente, la relación entre Galicia y Portugal ha sido más estrecha de lo que suele verse entre otros territorios europeos vecinos. Compartimos una base lingüística común, referencias culturales similares y una larga historia de intercambio de personas, ideas y prácticas artísticas. Aun así, esta cercanía no siempre se traduce en un flujo constante de producciones o en una colaboración estructural entre instituciones. Por ello, las coproducciones como esta cobran especial importancia. No se trata simplemente de presentar teatro portugués en Galicia o teatro gallego en Portugal, sino de crear las condiciones para una colaboración genuina, donde artistas, escuelas e instituciones puedan pensar y crear conjuntamente. En este sentido, el Centro Dramático Galego y la ESAD Galicia han desempeñado un papel fundamental en la construcción de estos puentes. La decisión del Festival Internacional de Cangas de acoger nuestra obra es una prueba más de ello. Creo que hoy existe un deseo creciente de fortalecer este diálogo.

-Igual que el fado identifica a Portugal ¿Cuál es la seña de identidad del teatro portugués?

-Es una pregunta difícil porque, a diferencia del *fado* —que se ha convertido en un símbolo reconocible de la identidad cultural portuguesa—, no creo que exista un único rasgo estético distintivo capaz de definir el teatro portugués. Quizás su característica definitoria sea, de hecho, la diversidad. Portugal posee una tradición teatral —que abarca desde Gil Vicente hasta el teatro independiente surgido tras la Revolución de abril de 1974—; sin embargo, el teatro portugués contemporáneo no se ha articulado en torno a una escuela de pensamiento dominante ni a un lenguaje compartido. Por el contrario, ha evolucionado a través de una multitud de influencias, manteniendo un diálogo constante con diversas tradiciones europeas e internacionales. Desde la democratización del país, la escena teatral portuguesa se ha mostrado especialmente abierta a la experimentación y al intercambio de ideas. El resultado es un ecosistema sumamente heterogéneo, caracterizado por la confluencia de distintas formas artísticas, al igual que ocurre con el teatro en el resto de Europa. Si tuviera que señalar un rasgo común, probablemente sería esa misma apertura.

-¿se vive malamente del teatro, esa es una realidad?

-Depende de a quién se le pregunte, pero lo cierto es que la precariedad sigue siendo una realidad para muchos profesionales del teatro en Portugal y en otros países europeos. A menudo digo que, si se le planteara esta misma pregunta a un pequeño agricultor portugués, probablemente respondería que le cuesta llegar a fin de mes, y tendría razón. Si se pregunta a un artista, es muy probable escuchar algo parecido. Existen actividades fundamentales para la sociedad que no siempre encajan fácilmente en las dinámicas del mercado. El teatro que creamos —especialmente en los circuitos públicos e independientes— no prioriza el lucro. Su valor suele medirse por su capacidad para suscitar la reflexión, fomentar la conexión y el debate, o brindar experiencias estéticas; dimensiones que rara vez caben en un marco puramente económico. No obstante, también es importante evitar una visión excesivamente pesimista. La pandemia puso de manifiesto la fragilidad de las condiciones laborales en el sector cultural, lo que condujo a un aumento de la inversión pública en las artes. Si bien este esfuerzo —aunque siempre insuficiente— está lejos de resolver todos los problemas, ha generado condiciones más favorables que las existentes hace una o dos décadas. Por tanto, es justo afirmar que vivir del teatro en Portugal sigue siendo difícil, tal como ocurre en la mayoría de los países. Al mismo tiempo, sin embargo, hoy existen más estructuras, más sistemas de apoyo y más oportunidades de formación y de gira que en el pasado.

-¿Es la primera vez que representan en la Mostra de teatro de Cangas?

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-Sí, es la primera vez que presento un espectáculo en el Festival Internacional de Teatro Cómico y Festivo de Cangas, lo cual me hace especial ilusión. Es un festival histórico aquí en Cangas con un gran impacto en la localidad, y soy consciente del papel fundamental que ha desempeñado en la promoción del teatro gallego y en tender puentes entre nuestros países. Además, es una localidad costera; junto con Vigo, cuenta con algunas de las playas más hermosas de Europa... ¡pero no se lo digas a nadie!