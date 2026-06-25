La artista portuguesa Mariana Duarte inicia el mural sobre José Suárez en el Centro Social do Mar de Bueu

La artista portuguesa Mariana Duarte Santos comenzó a trabajar en la elaboración del gran mural en la fachada del Centro Social do Mar a partir de una de las fotografías de la serie «Mariñeiros» de José Suárez, que se expone en la sala Amalia Domínguez Búa. La intervención está previsto que dure una semana y la muralista trabaja desde una grúa para poder abarcar toda la superficie de la fachada. La imagen elegida es una fotografía de dos marineros con los aparejos de pesca sobre sus hombros.