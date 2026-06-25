Dos heridos leves en el incendio de una cocina de Moaña con el parque de Bombeiros do Morrazo cerrado

Un incendio en la cocina de una casa de Pozo Negro, en Moaña, causó alarma a primera hora de la tarde de este jueves dejando a dos personas con heridas leves. El fuego se decretó alrededor de las 14.00 horas en una sartén que estaba caliente y afectó a la campana extractora en la planta baja de la vivienda. La primera afectada sufrió quemaduras y ampollas en una mano al intentar sofocar las llamas. Fue ayudada por un familiar que reside cerca y que consiguió poner fin al peligro, sufriendo también daños en una mano. El suceso ocurrió en un contexto de un nuevo cierre del parque de Bombeiros do Morrazo. Tuvieron que acudir los del parque de O Porriño, que llegaron ya cuando el fuego estaba extinguido.

Hasta la zona se desplazaron también efectivos de la Policía Local de Moaña, que fueron los primeros en llegar, así como de la Guardia Civil y voluntarios de Protección Civil de Moaña. El operativo llamó la atención de los vecinos del entorno al estar desplegado hasta alrededor de las cuatro de la tarde.

Cada vez más cierres

La situación del parque de bomberos de O Morrazo en el polígono de A Portela es cada vez más alarmante, con cierres constantes por parte del consorcio de Pontevedra para agrupar a los efectivos disponibles. En 2025, solo de enero a noviembre la instalación estuvo cerrada total o parcialmente en casi 130 días, superando las cifras que en este mismo sentido se habían dado en los años 2023 y 2024.

Esto llevó a que el pasado sábado 13 de junio se diese la circunstancia de que, a un fuego en una casa situada en A Portela, muy cerca del propio parque, tuviesen que asistir efectivos de primera intervención y un camión nodriza cargado de agua llegados también desde O Porriño.