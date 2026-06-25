Literatura
Encontro literario en Bueu entre Emma Pedreira e Juan de Salas
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Redacción
Bueu
A Libraría Boulevar, en Bueu, organiza este sábado un econtro literario dentro do programa «Afinidades electivas». Nesta ocasión serán Emma Pedreira e Juan de Salas, nunha sesión titulada «Poesía, corpo e arquitectura». Será ás 12.00 horas deste sábado no Centro Social do Mar de Bueu.
O programa «Afinidades electivas» está financiado polo Ministerio de Cultura a través da Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura.
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