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Encontro literario en Bueu entre Emma Pedreira e Juan de Salas

O cartel de &quot;afinidades electivas&quot; co encontro en Bueu de Emma Pedreira e Juan de Salas, organizado pola Libraría Boulevar.

O cartel de "afinidades electivas" co encontro en Bueu de Emma Pedreira e Juan de Salas, organizado pola Libraría Boulevar. / L.B.

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Redacción

Bueu

A Libraría Boulevar, en Bueu, organiza este sábado un econtro literario dentro do programa «Afinidades electivas». Nesta ocasión serán Emma Pedreira e Juan de Salas, nunha sesión titulada «Poesía, corpo e arquitectura». Será ás 12.00 horas deste sábado no Centro Social do Mar de Bueu.

O programa «Afinidades electivas» está financiado polo Ministerio de Cultura a través da Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura.

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