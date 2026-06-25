La Diputación aprueba este viernes 66.000 euros para las pistas de O Xistro, en Bueu

La junta de gobierno de la Diputación de Pontevedra aprobará en su sesión de este viernes una partida de más de 66.000 euros para la mejora de las pistas deportivas de O Xistro, en la parroquia de Cela. Se trata de un proyecto presentado por el Concello de Bueu en el marco del III Plan Extraordinario de Infraestruturas Deportivas, que incluirá la renovación del cierre, la mejora de la pista de juego y el cambio de iluminación, que implicará la retirada de dos postes de hormigón a un lado. La diputada provincial María Ramallo acudió este jueves al lugar para informar de este paso al concejal de Deportes, Ricardo Verde, y a la portavoz del PP, Elena Estévez.

Esta es la tercera de las obras que la Diputación aprueba este mes dentro del Plan Extraordinario de Infraestruturas Deportivas. El Concello presentó un proyecto de casi 54.000 euros para la mejora de la eficiencia energética en el campo de fútbol de Laxes, en Beluso, y otro de 20.000 euros para la iluminación exterior de la piscina de As Lagoas.