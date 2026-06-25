Obras
Comienzan los trabajos en la praza de Andrea, que será dotada con mesas
El Concello sustituirá la tarima de madera de los bancos por piedra
En esta semana interrumpida por la festividad de San Juan, comenzaron los trabajos de reforma en la denominada Praza de Andrea, conocida también como los Jardines de A Palma. La alcaldesa de Cangas y la concejala de Obras y Servicios, Araceli Gestido (BNG) y Sagrario Martínez (PSOE), respectivamente estaban el lunes a pie de obra.
Los trabajos comenzaron con la retirada de los tocones que quedaron en la zona de las palmeras que antes habitaban este espacio público. En su lugar se instalarán dos mesas con bancos alrededor con solera de piedra. Los que ocupan ahora ese espacio serán chorreados. También se va a sustituir la madera de la decena de bancos de este entorno por solera de piedra. El proyecto tiene un presupuesto de no más de 8.000 euros, pero pretenden emplearse de forma que se note, porque la intención es hacer de este espacio una zona confortable de d escanso en medio de la villa de Cangas, junto frente el consistorio municipal.
La regidora había manifestado su intención de dedicar este espacio a zona libre de humo, algo que había sido solicitado por la Asociación Española Contra el Cáncer; un colectivo que desde hace tiempo buscaba un espacio así para llamar la atención sobre lo importante que es no fumar, ni tan siquiera en espacios abiertos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un varón llevaba varios días muerto en un hostal de Domaio y lo encuentran sin signos de violencia
- Una patera de solidaridad para traer perros de Marruecos a O Morrazo
- Detenido por agredir a otro en la cabeza con un machete en una riña familiar por el cuidado de una persona mayor en Cangas
- Comuneros rechazan la idea de cobrar por ir al monte: «Es como pagar por ir a la playa»
- La feria de artesanía Argálica, en Cangas, cancela su edición de este año por el «prohibitivo» coste de los alojamientos
- La comarca de O Morrazo planta fuego a casi 300 hogueras y podrán arder cacharelas en la mitad de la playa de Rodeira
- El pleno de Bueu aprueba por unanimidad la ordenanza de playas y el PP advierte de que no entrará en vigor para la Noche de San Juan
- El instituto As Barxas de Moaña asume la jubilación de su histórico director Carlos Chapela: «Para mí lo más importante siempre fue ayudar a los estudiantes a desarrollarse en la vida»