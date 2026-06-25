Comienzan los trabajos en la praza de Andrea, que será dotada con mesas

En esta semana interrumpida por la festividad de San Juan, comenzaron los trabajos de reforma en la denominada Praza de Andrea, conocida también como los Jardines de A Palma. La alcaldesa de Cangas y la concejala de Obras y Servicios, Araceli Gestido (BNG) y Sagrario Martínez (PSOE), respectivamente estaban el lunes a pie de obra.

Los trabajos comenzaron con la retirada de los tocones que quedaron en la zona de las palmeras que antes habitaban este espacio público. En su lugar se instalarán dos mesas con bancos alrededor con solera de piedra. Los que ocupan ahora ese espacio serán chorreados. También se va a sustituir la madera de la decena de bancos de este entorno por solera de piedra. El proyecto tiene un presupuesto de no más de 8.000 euros, pero pretenden emplearse de forma que se note, porque la intención es hacer de este espacio una zona confortable de d escanso en medio de la villa de Cangas, junto frente el consistorio municipal.

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La regidora había manifestado su intención de dedicar este espacio a zona libre de humo, algo que había sido solicitado por la Asociación Española Contra el Cáncer; un colectivo que desde hace tiempo buscaba un espacio así para llamar la atención sobre lo importante que es no fumar, ni tan siquiera en espacios abiertos.