Cangas, Moaña y Bueu lanzan BuMoCa, una aplicación con la agenda cultural para toda la comarca

Las Concejalías de Cultura de Cangas, Moaña y Bueu lanzan BuMoCa, una nueva aplicación creada para reunir en un único espacio la programación cultural y de ocio de los tres municipios. La plataforma, disponible en bumoca.com, nace, tal y como se informó en la presentación de este jueves en el Concello de Cangas, con el objetivo de publicitar la actividad diaria en O Morrazo y, al mismo tiempo, ayudar a asociaciones, entidades, programadores y creadores culturales a dar mayor difusión a sus actividades.

El nombre BuMoCa corresponde a las iniciales de Bueu, Moaña y Cangas, y también hace un guiño a la memoria local de Cangas. Bumoca fue una histórica cooperativa fundada en 1982 y vinculada a uno de los primeros supermercados modernos de Cangas, una iniciativa en la que participó, entre otros, Suso Caramuxo. Con este proyecto se busca entender O Morrazo como un territorio cultural compartido. La iniciativa cuenta con la participación de los técnicos de Cultura y las concejalas responsables del área en los tres municipios: Carmen García, Coral Rios y Xiana Abal, de Bueu, Moaña y Cangas, respectivamente. Además, se desarrolló con la colaboración de las técnicas municipales de Cangas Mar Núñez y Cristina Padín.

BuMoCa se plantea como una agenda única, para que el público pueda consultar rápidamente qué actividades hay en cada fecha, dónde se celebran y a qué hora comienzan.

"Esta visión conjunta nos permite reforzar la idea de nuestra mancomunidad como una comunidad cultural más amplia. Cada municipio mantiene su propia programación, pero al compartirla en un calendario único, resulta más sencillo para los ciudadanos descubrir nuevas propuestas sin tener que depender de búsquedas dispersas en redes sociales, sitios web o diversos medios de comunicación. De este modo, BuMoCa funciona como una especie de mapa común de actividades para todo el año", señalaron las concejalas en la presentación.

BuMoCa también está diseñada para quienes crean, organizan o programan eventos; al unificar las agendas de los tres municipios, las asociaciones, colectivos, artistas, espacios culturales, entidades y programadores pueden dar mayor visibilidad a sus propuestas y, al mismo tiempo, consultar qué otras actividades ya están previstas. Esta información ayuda a evitar coincidencias innecesarias entre eventos similares, favoreciendo una programación más ordenada y beneficiosa tanto para los organizadores como para el público.

En el momento de su presentación, BuMoCa ya cuenta con 766 eventos publicados —accesibles a través de su propio buscador—. Las propuestas recibidas se revisan antes de su publicación. Además, los departamentos de Cultura de los tres municipios tienen acceso al calendario y pueden añadir sus eventos directamente.

El proyecto fue desarrollado por Borja Brun como una contribución al ecosistema cultural de O Morrazo. La idea surgió de una situación cotidiana: la dificultad de saber, cada fin de semana, qué actividades se estaban celebrando realmente en los tres municipios. La información existía, pero estaba dispersa en demasiados lugares. BuMoCa nació precisamente para organizar esa información y convertirla en una herramienta útil, accesible y común.

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Los particulares, asociaciones o entidades que deseen enviar eventos para incluirlos en la agenda pueden hacerlo a través del correo electrónico axenda@bumoca.com. También pueden remitir sus propuestas a las concejalías de Cultura de Bueu, Moaña o Cangas.