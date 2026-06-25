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Bueu y Protectora desbloquean el convenio para la recogida de animales

El Concello abonó la anualidad de 2025 y este jueves firmó una resolución para el pago de los 9.000 euros de este año

Una visita de responsables del Concello de Bueu al refugio de animales de la Protectora, en Broullón.

Una visita de responsables del Concello de Bueu al refugio de animales de la Protectora, en Broullón. / Fdv

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David García

Bueu

El Concello de Bueu y la Protectora de Animais do Morrazo han logrado desactivar el conflicto que amenazaba con dejar al municipio sin el servicio de recogida de animales abandonados. La Protectora anunció hace apenas un mes que dejaría de trabajar en Bueu desde el 1 de julio debido a los «incumplimientos» en el convenio firmado por ambas partes. Un desbloqueo que llega tras firmar una adenda a ese convenio, que sirve para clarificar los pagos por parte del Concello, y el abono de la cuantía correspondiente al año 2025. Y este mismo jueves el alcalde, Félix Juncal, firmó una resolución para autorizar el pago íntegro de la anualidad de 2026.

El convenio entre Concello y Protectora recoge la existencia de una comisión paritaria, un órgano con presencia de las dos partes para intentar resolver discrepancias o conflictos. Esta comisión se reunió en las últimas semanas debido a que desde los servicios técnicos municipales entendían que había un problema de interpretación con respecto al adelanto de los pagos, una situación que finalmente se ha resuelto mediante la redacción y firma de una adenda.

Cartel de la Protectora de Animais do Morrazo en el entorno de la plaza de Bueu colocado durante este mes de junio a modo de protesta por los «incumplimientos» del convenio por parte del Concello de Bueu.

Cartel de la Protectora de Animais do Morrazo en el entorno de la plaza de Bueu colocado durante este mes de junio a modo de protesta por los «incumplimientos» del convenio por parte del Concello de Bueu. / Fdv

Se trata de documento aclaratorio al convenio, sin necesidad de tener que elaborar o rehacer de nuevo el texto original. «Cando hai situacións que entrañan certas dificultades estamos obrigados a buscar solucións. No noso caso ademais estamos sometidos aos límites e normas que nos marcan desde os servizos técnicos», aseguran desde el ejecutivo local de Bueu.

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La aportación anual del Concello de Bueu a la Protectora de Animais do Morrazo se mantiene en los 9.000 euros. Una cuantía a la que hay que añadir otros conceptos. «Cando hai un animal que non está en condicións de ser acollido directamente pola Protectora porque necesita algún tipo intervención ou operación previa Concello asume eses custes para que o animal poda ser acollido a continuación», explica Félix Juncal.

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