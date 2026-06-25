Arte efímero de Bueu para reivindicar la memoria

Arte efímero para reivindicar una memoria permanente. La de Castelao y el emblemático cuadro «A derradeira leición do mestre», que por fin se puede ver en Galicia dentro de la exposición organizada por el Museo de Pontevedra. Una muestra que incluye una alfombra de 12 metros cuadrados elaborada por la Asociación de Alfombristas Cunchas e Flores de Bueu, un municipio con el que Castelao mantuvo una estrecha relación y en el que ofreció varios mitines. El diseño alude a la figura del intelectual, artista y político galleguista como al Estatuto de Autonomía de Galicia de 1936, que llegó a ser remitido a las Cortes en Madrid pero que no pudo ser ratificado debido al inicio de la Guerra Civil.

La alfombra es un ejemplo de arte efímero, patrimonio inmaterial y memoria histórica a través de una composición confeccionada con conchas marinas trituradas, una de las señas de identidad de la tradición alfombrista de Bueu. Conchas de berberecho, almeja, mejillón y vieira, tanto en su color natural como teñidas.

El tapiz mide 5 metros de longitud por 2,4 metros de ancho, un espacio suficiente para plasmar uno de los momentos históricos más trascendentales del último siglo. Esta composición toma como punto de partida dos históricos carteles elaborados con motivo de referéndum de autonomía de 1936. Uno de ellos es obra de Castelao y el otro de Camilo Díaz Baliño, artista e intelectual galleguista que participó en el diseño de los mismos siguiendo indicaciones del propio Castelao. «A inclusión de Díaz Baliño constitúe unha homenaxe á súa figura e ao seu legado artístico, así como un recoñecemento ás vítimas da represión franquista», explican desde Cunchas e Flores. El artista y diseñador fue asesinado en Palas de Rei en la madrugada del 14 de agosto de 1936.

El diseño completo de la alfombra elaborada por la Asociación Cunchas e Flores de Bueu en el Museo de Pontevedra para la exposición «Castelao. A derradeira leición do mestre». / Fdv

El diseño de este tapiz corresponde al vecino de Bueu Rafael Oliveira y una de las referencias obligadas en esta composición es el cuadro «A derradeira leición do mestre», que Castelao dedicó a Alexandre Bóveda, que fue asesinado el 17 de agosto de 1936. Un óleo que representa a dos niños llorando ante el cuerpo de un maestro asesinado por los fascistas. «Esta referencia reforza a dimensión memorial desta proposta artística», subrayan desde el colectivo bueués. La alfombra se completa con fragmentos del texto original del Estatuto de Galicia de 1936.

Gustavo Santos

Esta creación de la Asociación Cunchas e Flores, además de su dimensión histórica, pretende reivindicar el papel de los colectivos alfombristas como creadores de arte efímero y contribuir a la dignificación de la cultura popular gallega. «A presenza nun espazo expositivo de referencia como o Museo de Pontevedra supón tamén un paso adiante no recoñecemento destas manifestacións artísticas, tradicionalmente vinculadas ao espazo público e ás celebracións comunitarias», defienden. El uso de las conchas trituradas, tratadas y preparadas específicamente para esta alfombra, permiten dotar al conjunto de una gran riqueza cromática y de textura, al tiempo que ejemplifican la estrecha relación de Bueu con el mar y su tradición marinera.

La exposición en el museo pontevedrés se puede visitar hasta el 27 de septiembre y el tapiz elaborado por Cunchas e Flores es una muestra de como el arte efímero ha conseguido trascender del sentido religioso y evolucionar hacia nuevas formas de expresión artística que permiten conectar el patrimonio inmaterial con la creación contemporánea, la divulgación de la historia y la identidad de Galicia.