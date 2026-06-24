Sumar Galicia denuncia la falta de coherencia del BNG que defiende que se anule el cobro de atrasos del IBI en Cangas y lo descartó en Moaña

El Movimiento Sumar Galicia, cuya representante en O Morrazo es la moañesa Sara de Matos, denuncia la falta de coherencia y de voluntad política del BNG en la polémica por el cobro masivo de atrasos por la actualización del IBI. Asegura que los nacionalistas defienden a los vecinos en Cangas, pidiendo la anulación del cobro, pero sin embargo cuando esta formación de Sumar denunció lo mismo en Moaña, la regidora nacionalista de este Concello les respondió que era un tema del ORAL, que es el organismo de la Diputación que gestiona la recaudación de tributos para los municipios adheridos. Desde Sumar recuerdan que llevan meses alertando del grave impacto económico que esta situación está provocando a cientos de familias, especialmente en O Morrazo, reclamando medidas urgentes para evitar que la ciudadanía tenga que asumir de golpe unos recibos atrasados que suponen una importante carga para muchos hogares.

Insisten en que cuando denunciaron esta situación hace meses en el Concello de Moaña solicitaron medidas para proteger a los vecinos y "a resposta do BNG foi escudarse en que se trataba dunha cuestión competencia do ORAL, eludindo calquera responsabilidade e sen promover ningunha iniciativa efectiva para aliviar a situación das persoas afcstadas".

Para el Movimiento Sumar es sorprendente que ahora la corporación municipal de Cangas anuncie su intención de solicitar al ORAL la anulación del cobro de estos atrasos derivados de la actualización catastral: "Demostra que sí existe marxe para a actuación política e para a defensa activa dos intereses da cidadanía cando hai vontade de facelo". Se preguntan por qué ahora es posible en Cangas y no fue posible en Moaña y consideran que la respuesta es que no hubo voluntad política: "Non se pode afirmar nun Concello que todo depende da ORAL e, a o mesmo tempo, promover noutro iniciativas dirixidas a este organismo para que modifique ou revise as súas actuacións. Esta contradición evidencia unha dobre vara de medir que non contribúe a resolver os problemas reais da cidadanía".

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Exigen al BNG que abandone las excusas y actúe con coherencia en todos los concellos, defendiendo los mismos criterios.