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Sheila Lorenzo repite como presidenta de los Dolores y la hermandad incorpora a tres vocales

"Es un proyecto continuista", asegura la responsable de la cofradía religiosa de Cangas

La nueva directiva de la Hermandad de los Dolores de Cangas, con la presidenta, Sheila Lorenzo, centro detrás.

La nueva directiva de la Hermandad de los Dolores de Cangas, con la presidenta, Sheila Lorenzo, centro detrás. / Fdv

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Cristina González

La Hermandad de los Dolores presentó a su nueva junta directiva en una asamblea este pasado fin de semana, después de que en el proceso electoral sólo se presentara una candidatura y ya no se celebraran votaciones. Sheila Lorenzo repite en el cargo de presidencia, como también los cargos de consiliario, vicepresidencia, secretaría y tesorería y se incorporan tres nuevas caras entre las personas vocales: Segunda Cerqueira, Uxía Leal y Manuel Malvido.

Se trata de un pryecto continuista, señala la presidenta: "Asumimos esta nueva etapa de 4 años con mkucha ilusión y responsabilidad, con el firme prop´`osito de conservar el legado recibido y seguir trabajando por nuetsra hermandad desde la fe, el respeto y la humildad".

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Como consiliario está Eloy Perales; en el cargo de vicepresidente, Iago Capelo; secretaria: Paula Piñeiro ; tesorero: Diego González  y como vocales María Esther Fernández , María Mariño, Luis Gil, Adrián Otero, Pablo del Río , Carmen Pérez, Mª Carmen Portela, José Alberto González , Inés Graña, Mª Mercedes Mallo, Salvador Martínez; Mª Eugenia Román , Lucía Cordeiro, Iria del Río , Noa Fernández , José Daniel Ferrer, Susana Iglesias , Mario Lorenzo , Aida Antia Lorenzo , Manuela Menduiña, Manuel Ángel Vidal y las tres incorporaciones.

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