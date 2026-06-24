Sheila Lorenzo repite como presidenta de los Dolores y la hermandad incorpora a tres vocales
"Es un proyecto continuista", asegura la responsable de la cofradía religiosa de Cangas
La Hermandad de los Dolores presentó a su nueva junta directiva en una asamblea este pasado fin de semana, después de que en el proceso electoral sólo se presentara una candidatura y ya no se celebraran votaciones. Sheila Lorenzo repite en el cargo de presidencia, como también los cargos de consiliario, vicepresidencia, secretaría y tesorería y se incorporan tres nuevas caras entre las personas vocales: Segunda Cerqueira, Uxía Leal y Manuel Malvido.
Se trata de un pryecto continuista, señala la presidenta: "Asumimos esta nueva etapa de 4 años con mkucha ilusión y responsabilidad, con el firme prop´`osito de conservar el legado recibido y seguir trabajando por nuetsra hermandad desde la fe, el respeto y la humildad".
Como consiliario está Eloy Perales; en el cargo de vicepresidente, Iago Capelo; secretaria: Paula Piñeiro ; tesorero: Diego González y como vocales María Esther Fernández , María Mariño, Luis Gil, Adrián Otero, Pablo del Río , Carmen Pérez, Mª Carmen Portela, José Alberto González , Inés Graña, Mª Mercedes Mallo, Salvador Martínez; Mª Eugenia Román , Lucía Cordeiro, Iria del Río , Noa Fernández , José Daniel Ferrer, Susana Iglesias , Mario Lorenzo , Aida Antia Lorenzo , Manuela Menduiña, Manuel Ángel Vidal y las tres incorporaciones.
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