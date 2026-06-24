Noemí Rodríguez: "Que ben que vivimos en Galicia, que temos 300 festas ao día e a Mostra. Somos afortunados"

En ese tren de tantos retrasos que une Galicia y el resto de España, Noemí Rodríguez venía este miércoles, como una pasajera más, dando los últimos retoques a su pregón, el primer pregón de su vida con el que por la noche abrió la 43 ª Mostra Internacional de Teatro Cómico e Festivo de Cangas y que empezó de una manera original y enganchando al público con sentido del humor, por el final con vivas a Cangas, a la Mostra y al teatro. También las repitió al final cuando dijo "que ben que vivimos en Galicia, que ben que temos trescentas festas ao día e a Mostra. Somos afortunadas".

Representantes de la Mostra de Teatro y del Concello en la apertura oficial en el auditorio. / Santos Álvarez

La actriz, dramaturga y pedagoga alaricana llegó con ese tiempo suficiente para aclimatar su cuerpo del extremo calor de Madrid a esta temperatura más agradable que ya registró la noche de Cangas, y ofreció un pregón en el Auditorio Xosé Manuel Pazos Varela de Cangas en el que fue fiel al teatro, diciendo la verdad y sintiéndose un "pouco VIP, un pouco famosa, un pouco David Bustamente, un pouco Chanel Terrero no Orgullo" pero para el que tuvo que recurrir a sus padres al quedarse en blanco sobre qué consistía un pregón. "E aí pensei que paso demasiado tempo fóra de Galicia, e xa sabemos que fora de Galicia non hai festas". Reconoció que sus padres van a todas y sólo usan internet para visitar festasdegalicia.com: "Dixéronme que ao día en Galicia hai máis de trescentasfestas e que nos pregóns hai que dicir vivas". Así que le hizo caso a su madre porque le gusta darle la razón y empezó con esos vivas y agradeciendo a la Mostra esta oportundaid y todas las que le dio en su carrera porque aquí estrenó su primer espectáculo que escribió y dirigió y también el último "Oh mami Blue" que se estrenó en octubre. Recordó que la Mostra fue uno de los primeros lugares en acoger "Interrupted", que tuvo mucho éxito en Inglaterra, pero que nadie quería en España y aquí fue Premio del Público al tiempo que dijo que era apremiante "xurntarse a imaxinar xuntas, tamén co que pensa distinto, rirnos máis de nós mesmas, tomarnos un chisco menos en serio e sair da casa como fixemos hoxe, dándonos o tempo para escoitar e dixerir o que se di, e rir, bailar, celebrar a vida e facer festa".

Bromeó con el nombre tan complicado de las siglas de la Mostra (MITCFC) "pero é que na vida hai que complicarse un pouco ás veces" y destacó el sello de este certamen, cómica y festiva "dous termos que agora mesmo me parecen revolucionarios e que quizáis nos poden servir para despexar un pouco o horizonte do mundo e das comunidades que vemos tan negro", pero que están denostados porque cómico "non é serio" y festivo "non é productivo". Aludió a que no hay revolución sin baile, recordando a la activista feminista Emma Goldman, pero también sin voces distintas, que piensen distinto, que se contradigan porque se vive en una sociedad de dos categorías "a de nós e a dos outros" y que "atérranos pensar distinto dos nosos porque, se me sacan do grupo ao que pertenzo, onde vou ir?". Reconoció que se autocensura mucho, pero en el teatro, con esto de que es mentira "digo a verdade" y que es en el teatro en donde explora libremente sus contradicciones y el público ríe con alivio.

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