La Mostra de Teatro de Cangas levanta el telón

La cuadragésimo tercera edición de la Mostra Internacional de Teatro Cómico e Festivo de Cangas (MITCF) levanta hoy oficialmente el telón. Las actividades están en marcha desde principios de junio, pero será esta noche cuando se celebre el acto de apertura y la primera de las funciones en el Auditorio Xosé Manuel Pazos Varela. A las 21.00 horas será el pregón inaugural, a cargo de la actriz y dramaturga Noemí Rodríguez. Y a continuación la primera de las representaciones de sala, con «El peor espectáculo del mundo... de momento!», de Zanguango Teatro.

La programación de hoy de la MITCF arrancará a las 17.00 horas en la biblioteca central de Cangas, con una visita guiada al Fondo Teatral María Casares, que en la actualidad cuenta con más de un millar de volúmenes y revistas vinculadas al teatro.

A las 19.30 horas la compañía Amarelo Cía presentará en la sala de exposiciones el espectáculo familiar «O arcón de Noa», una obra que combina danza contemporánea, múltiples situaciones y personajes guiados por una narración clásica de cuento de magia y fantasía.

El pregón de la actriz, directora y pedagoga ourensana Noemí Rodríguez está previsto para las 21.00 horas. Una invitación que supone «unha oportunidade marabillosa para agradecer o apoio que a Mostra e a xente de Cangas lle brindaron ao meu traballo».

Tras este acto de apertura el telón del Auditorio Xosé Manuel Pazos Varela se levantará para «El peor espectáculo del mundo... de momento!», un montaje de la compañía vasca Zanguango Teatro. Se trata de una obra con un único actor, Txubio Fernández de Jauregui. Una pieza cómica que es una muestra del humor crítico y corrosivo por el que apuesta Zanguango Teatro. En esta ocasión se trata de un «héroe de barrio, un ser prescindible» que intenta ser alguien. «Un acto de amor a todas esas personas que se hacen a sí mismas con un bajo presupuesto y malos materiales», aseguran desde la compañía vasca.