O Morrazo se entrega al fuego de San Xoán para dar la bienvenida al verano

O Morrazo vivió en la noche de este martes una multitudinaria Noite de San Xoán, con celebraciones repartidas por distintos puntos de la comarca. La coincidencia con el festivo del miércoles en toda Galicia favoreció una de las ediciones más concurridas de los últimos años en los principales lugares de reunión.

La noche de San Xoán en la explanada de Samertplaméu, en Meira (Moaña) / Santos Álvarez

En Cangas, asociaciones vecinales encendieron hogueras y compartieron música y comida, con las tradicionales sardinas como protagonistas, en distintos barrios y parroquias. El grueso de la fiesta volvió a concentrarse en la playa de Rodeira.

El arenal urbano fue el único espacio en el que el Concello permitió prender hogueras. Los 6.000 metros cuadrados habilitados para ello, entre las dunas del entorno del aparcamiento y los campos del Keniata, estaban ya abarrotados desde las 22.00 horas, con numerosas fogatas encendidas por grupos de amigos y familias. Muchas de ellas se aprovecharon para asar sardinas y todo tipo de carne, con los chorizos como otros grandes protagonistas de la noche. Algunos chiringuitos se sumaron con música de DJs hasta altas horas.

El regreso de San Xoán a Banda do Río, en Bueu / Santos Álvarez/FDV

En Moaña, fueron Tirán, Domaio y Meira los que concentraron buena parte del ambiente. La fogata celebrada en la explanada de Samertolaméu, en Meira, atrajo a una multitud de personas que dieron la bienvenida al verano. Los más fiesteros acudieron al Fuego Fest, organizado en la Alameda, que este año reunió a artistas como La Factoría. El icónico grupo panameño de reguetón hizo sonar sus temas más solicitados ante más de 2.000 personas, entre ellos «Todavía» y «Perdóname». Otra de las canciones más coreadas fue «Como tú no hay dos», de Buxxi.

La Xuventude de Cela organizó un festival que contó con la actuación de Silee. / Fdv

En Bueu la noche de San Xoán regresó a la playa de Banda do Río después de varios años de ausencia. En todo el municipio hubo hogueras y la mayoría de chiringuitos de playa organizaron fiestas para celebrar una noche mágica. Una de las citas más multitudinarias fue el festival organizado por la Xuventude de Cela en el Eirado y que contó con Silee, un artista natural de la parroquia bueuesa y que es un auténtico fenómeno viral.