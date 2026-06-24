Moaña afronta este jueves otro pleno de la sanidad y Cangas pide cubrir dos bajas médicas

La corporación municipal de Moaña afronta hoy, a las 20:00 horas, un nuevo pleno en el que se volverá a hablar de sanidad después de que el pasado 15 la Xunta hubiera abierto el nuevo centro de salud, con un modelo de urgencias, pero sin el Punto de Atención Continuada (PAC) que los vecinos siguen reclamando y que ha generado un gran malestar. La Plataforma de defensa da sanidade pública, que preside Gabriel Ferral, lleva a aprobación una moción reprochando la falta de PAC y en la que pide la reprobación del conselleiro de Sanidad, Antonio Gómez Caamaño.

La moción, defendida por el BNG, pondrá entre las cuerdas al grupo municipal del PP que siempre defendió en las sesiones plenarias que el centro de salud de Sisalde abriría con urgencias, entendidas como PAC. En la última concentración de los vecinos del pasado domingo, la alcaldesa pidió a los vecinos acudir al pleno.

Por otra parte, la Voz da Sanidade de Cangas alerta de que el municipio afronta la época estival con un importante déficit sanitario en su centro de salud. Recuerda que, durante el verano, la población se multiplica y supera las 60.000 personas y en el centro de salud hay bajas médicas sin cubrir. Asegura que el cuadro de facultativos es de 14 médico de familia, de los cuales 10 están en el turno de mañana y 4 en el de tarde, pero la realidad es que tan sólo trabajan 12, de los que 9 por la mañana, ya que está sin cubrir una baja; y 3 por la tarde, con otra baja sin cubrir. Desde A Voz da Sanidade señalan que esta situación obliga al resto del personal médico a asumir la atención de pacientes de estos cupos, cubrir las vacaciones de sus compañeros y responder al aumento de consultas derivado de la llegada de visitantes. Además, el servicio de salud mental sufre una presión añadida. Tras la integración de la Unidad de Drogodependientes en el Sergas, una de las psiquiatras del centro debe desplazarse dos días a la semana -martes y viernes de 11:00 a 15:00- a atender pacientes de la UAD, reduciendo su disponibilidad.

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Desde Cangas animan a los vecinos a participar en la concentración que este viernes celebra SOS Sanidade Pública de Vigo ante el marco, en la ría Príncipe, a las 20:00 horas.