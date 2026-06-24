La Escuela de Danza de Inés Núñez baja el telón del curso

La Escuela de Danza de Inés Núñez baja el telón. Lo hizo ayer con su tradicional festival de fin de curso, en el que tomaron parte 70 alumnos desde los 3 años. El evento tuvo una primera parte con piezas clásicas y modernas, y una segunda que ofreció diferentes bailes agrupados para una temática común, el cabaret.

El mejor fichaje de Pepe Camiña, este sábado

Está que no para. Si no hubiese sido suficiente con un año tan intenso como sufrido o con la siempre trabajosa planificación de la próxima temporada, pues le añade la organización de su propia boda. Hablamos de Pepe Camiña, alma mater de la comunicación –y de otras cuestiones tan necesarias como invisibles– en el Balonmán Cangas, que este sábado realizará el mejor fichaje de su vida. Se llama Clivia, es de Ibiza y solo esperamos por su bien que le guste el balonmano. Desde aquí aprovechamos para desearles toda la felicidad del mundo. ¡Nos vemos en O Gatañal!

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Chiringuito y Mundial, el binomio de este verano

Ya no hay excusa para no acudir a la playa por culpa del fútbol. Los chiringuitos de la comarca se han pasado a la versión 2.0 con pantallas gigantes para no perder detalle de los partidos de la jornada. Bien sea por la tarde a pleno sol o incluso en horario más nocturno aprovechando las temperaturas más frescas. Y es que el Mundial se tiene que disfrutar con una cervecita o un refresco en la mano, y no en casa con una sopa o un caldo, como el último de Catar.