Un detenido por atentado a la autoridad en la noche de San Juan en Moaña al huir de la Policía y empujar a una agente en el pecho

La noche de San Juan en Moaña fue algo movida teniendo en cuenta que se celebraba un festival de música urbana que reunió a unas 2.000 personas. La Policía Local detuvo a un joven que salió corriendo del recinto de esta fiesta, en el paseo junto al palco, empujando y cayendo al suelo varias personas. La patrulla logró pararle apra su identificaión y meintras esperaban a los compañeros, de repente emprendió la huida empujando a una agente a la que golpeó en el pecho. El joven iba fuera de sí. Fue detenido y entegado a la Guardia Civil, denunciado por atentado a la autoridad.

La Policía también atendió varias peleas, sin mayores consecuencias, en el festival y recibió muchas llamadas de vecinos con quejas por el ruido. El festival, que incluía las actuaciones de artistas de música urbana como RVFV, La factoría, Buxxi o LG1Do y Djs acabó sobre las cinco de la madrugada, algo antes de lo que estaba previsto.

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Protección Civil de Moaña, que estableció una tienda de campaña para las incidencias de la noche de San Juan, atendió un total de 14, de las cuales 9 fueron comas etílicos de asistentes al concierto de música, siete de ellos eran menores. La organización del Fuego Fest había contratado también una ambulancia de una empresa privada pra atender incidencias, aunque sólo dentro del recinto, por lo que todas lasa tenciones fueron a Protección Civil. Los casos más graves fueron evacuados al Punto de Atención de urgencias (PAC) de Cangas.