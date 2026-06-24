Los cangueses afectados por la actualizacion del Catastro pueden solicitar el pago aplazado, sin esperar al desenlace de las negociaciones con el Concello

Independientemente del resultado de las negociaciones que el Concello de Cangas mantenga con Catastro, los particulares afectados puede solicitar el aplazamiento del pago de los atrasos, que comenzarán a pasarse el próximo año, si es que la corporación municipal no consigue antes la eliminación de estos recibos. Es por lo que va a lucha junta toda la corporación municipal, una estrategia común hasta que el PSOE de Cangas mande parar. Porque si Catastro concede el aplazamiento de los recibos, si dice que es posible, va a ser muy difícil que desde las filas socialistas de Cangas se defienda la anulación de los recibos atrasados. Y esto es así porque el Catastro en particular, ni Hacienda, en general, puede realizar excepciones dependiendo del lugar donde se aplica la renovación, de lo contrario la Administración del Estado estaría incumpliendo su propia ley. Los abogados del Concello de Cangas ven muy difícil encontrar un discurso coherente, sujeto a derecho, que permita la eliminación de los recibos atrasados. Lo socialistas pueden pedir parar si comprueban que legalmente es imposible eliminar los recibos y que el PP quiere permanecer en la lucha para desgastar al Gobierno de Pedro Sánchez, rechazando la opción de aplazar el pago de los atrasos. Porque está claro que el PP va a estirar este chicle todo lo que pueda, rememorando aquellos días grises en los que se tiró abajo en gobierno de Lois Pena en Cangas.

Hay que mencionar, también, que la culpa de que Cangas fuera uno de los últimos concellos en los que se realiza este trabajo de actualización catastral es de todos los partidos políticos de Cangas. Se dejaron para el final los concellos que no tiene Plan Xeral de Ordenación Urbana, por eso no ocurre lo mismo en estos momentos en Moaña y en Bueu. Como trasladó la Gerencia Territorial del Catastro a los representantes municipales de Cangas, no tiene recursos ni técnicos ni humanos para realizar al mismo tiempo un trabajo de actualización en todos los concellos a la vez. De ahí que se fijen prioridades. Además, 3.500 viviendas que pasarán a pagar el IBI de Urbana en vez de seguir con el de Rústica no se considera una cifra muy elevada, en un municipio donde ya se realizó la regularización catastral.

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Es cierto que prisa no hay, porque hasta el año 2027 no se pasarán los recibos atrasados y en el del Impuesto de Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana (IBI) de 2026 ya se incluye, como bien señaló el concejal de Urbanismo del Concello de Cangas, Antón Iglesias.