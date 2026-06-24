Cambios en la directiva de la Hermandad de los Dolores.

Sheila Lorenzo sigue como presidenta de esta cofradía de Semana Santa, en la que se producen tres nuevas incorporaciones, Manuel Malvido, Uxía Leal y Segunda Cerqueira. Un proyecto continuista que asume el legado de trabajar desde el respeto, la fe y la humildad.

El ojo curioso de Cangas se fija en una carpa

Por un momento se escucharon campanas. Muy cerca de la playa de los Alemanes dicen que se ensayaba la marcha de Mendelssohn. Una gran carpa se elevaba ayer en el paisaje y había preguntas y rumores entre los usuarios del paseo de Rodeira. Ayer la carpa estaba expuesta, era vulnerable al ojo curioso de Cangas. A las preguntas que hicimos nos contestaron que había boda, de las grandes en esta comarca de Morrazo y que estaba relacionada con un destacado miembro de la industria pesquera gallega. Ahí lo dejamos.

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Derechos y prioridades en Méndez Núñez

La calle Méndez Núñez de Cangas, cuando llega el verano, se convierte en una fuente de conflictos entre peatones y conductores de vehículos. Aunque la mencionada vía se rediseñó para que los peatones tuvieran prioridad ante el tráfico rodado, lo cierto es que la realidad contradice la norma. Porque están los usuarios, que afirman que tiene derecho a llegar a su domicilio, y alguno lo exige de tal manera que parece que le fuera la vida en en ello.