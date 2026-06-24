Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ratio Escuelas InfantilesFrente de Ayuso con GaliciaAdiós al «Nicola» en VigoLelo, historia del boxeoNormas pisos turísticosEncalla en el UllaDirecto incendios y ola de calor
instagramlinkedin

Cambios en la directiva de la Hermandad de Los Dolores

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Cambios en la directiva de la Hermandad de los Dolores.

Sheila Lorenzo sigue como presidenta de esta cofradía de Semana Santa, en la que se producen tres nuevas incorporaciones, Manuel Malvido, Uxía Leal y Segunda Cerqueira. Un proyecto continuista que asume el legado de trabajar desde el respeto, la fe y la humildad.

El ojo curioso de Cangas se fija en una carpa

Por un momento se escucharon campanas. Muy cerca de la playa de los Alemanes dicen que se ensayaba la marcha de Mendelssohn. Una gran carpa se elevaba ayer en el paisaje y había preguntas y rumores entre los usuarios del paseo de Rodeira. Ayer la carpa estaba expuesta, era vulnerable al ojo curioso de Cangas. A las preguntas que hicimos nos contestaron que había boda, de las grandes en esta comarca de Morrazo y que estaba relacionada con un destacado miembro de la industria pesquera gallega. Ahí lo dejamos.

Noticias relacionadas

Derechos y prioridades en Méndez Núñez

La calle Méndez Núñez de Cangas, cuando llega el verano, se convierte en una fuente de conflictos entre peatones y conductores de vehículos. Aunque la mencionada vía se rediseñó para que los peatones tuvieran prioridad ante el tráfico rodado, lo cierto es que la realidad contradice la norma. Porque están los usuarios, que afirman que tiene derecho a llegar a su domicilio, y alguno lo exige de tal manera que parece que le fuera la vida en en ello.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un varón llevaba varios días muerto en un hostal de Domaio y lo encuentran sin signos de violencia
  2. Una patera de solidaridad para traer perros de Marruecos a O Morrazo
  3. Detenido por agredir a otro en la cabeza con un machete en una riña familiar por el cuidado de una persona mayor en Cangas
  4. Comuneros rechazan la idea de cobrar por ir al monte: «Es como pagar por ir a la playa»
  5. La feria de artesanía Argálica, en Cangas, cancela su edición de este año por el «prohibitivo» coste de los alojamientos
  6. La comarca de O Morrazo planta fuego a casi 300 hogueras y podrán arder cacharelas en la mitad de la playa de Rodeira
  7. El pleno de Bueu aprueba por unanimidad la ordenanza de playas y el PP advierte de que no entrará en vigor para la Noche de San Juan
  8. El instituto As Barxas de Moaña asume la jubilación de su histórico director Carlos Chapela: «Para mí lo más importante siempre fue ayudar a los estudiantes a desarrollarse en la vida»

Moaña afronta este jueves otro pleno de la sanidad y Cangas pide cubrir dos bajas médicas

Moaña afronta este jueves otro pleno de la sanidad y Cangas pide cubrir dos bajas médicas

Cambios en la directiva de la Hermandad de Los Dolores

Sumar Galicia denuncia la falta de coherencia del BNG que defiende que se anule el cobro de atrasos del IBI en Cangas y lo descartó en Moaña

Sumar Galicia denuncia la falta de coherencia del BNG que defiende que se anule el cobro de atrasos del IBI en Cangas y lo descartó en Moaña

Los cangueses afectados por la actualizacion del Catastro pueden solicitar el pago aplazado, sin esperar al desenlace de las negociaciones con el Concello

Los cangueses afectados por la actualizacion del Catastro pueden solicitar el pago aplazado, sin esperar al desenlace de las negociaciones con el Concello

Una avería deja a un tercio de Cangas sin agua

Una avería deja a un tercio de Cangas sin agua

«Se escribes un libro de repente a xente faiche moito máis caso»

Un detenido por atentado a la autoridad en la noche de San Juan en Moaña al huir de la Policía y empujar a una agente en el pecho

Un detenido por atentado a la autoridad en la noche de San Juan en Moaña al huir de la Policía y empujar a una agente en el pecho

Bueu ofrece 110 plazas de cursos de natación durante el verano

Tracking Pixel Contents