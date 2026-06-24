Bueu valla los restos de la hoguera de Banda do Río, que se retiran este jueves

El dispositivo de limpieza viaria y de playas de Bueu tuvo este miércoles una dosis extra de trabajo debido a las celebraciones vinculadas a la noche de San Xoán, en la que afortunadamente no se registraron incidentes ni daños de gravedad. A lo largo de la mañana de este miércoles se procedió a devolver su aspecto habitual a los espacios públicos, con la única excepción del entorno donde se organizó la concurrida hoguera de Banda do Río. La concejala de Turismo e Praias, Silvia Carballo, explica que el lugar se apagó y refrescó una vez concluida la fiesta, pero sin retirar el vallado ni los restos de la fogata.

El regreso de San Xoán a Banda do Río, en Bueu / M.F.

Una tarea que se acometerá durante la jornada de este jueves y en la que se debe valorar si será necesario contar con maquinaria adicional, como algún tractor, debido a las dimensiones de algunos de los restos de madera que se usaron como combustible. El propio bando dictado por la Alcaldía el 1 de junio fija un plazo de 48 horas para la restitución del estado original de los espacios públicos en los que se organizasen estos festejos.

«A pesar de que se refrescou a fogueira hai que deixar que se apaguen ben as brasas. Hai que ter en conta que entre o material que se usou había grandes troncos e non era posible retiralos durante a xornada deste mércores», explica la edil. En todo caso, Silvia Carballo subraya que el operativo de playas sí limpió el resto del arenal y que se mantuvo el vallado en el perímetro de la hoguera por seguridad y precaución. El objetivo es impedir que bañistas o usuarios se acerquen a la zona en la que aún permanecen rescoldos y evitar posibles daños personales.

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Las celebraciones de San Xoán regresaron a la playa de Banda do Río después de varios años de ausencia tras aprobar in extremis una modificación en la ordenanza municipal, que establece que este es el único arenal en el que se pueden autorizar hogueras porque garantiza la separación necesaria con respecto a viviendas y masas arbóreas. Ese cambio en la normativa también fija que en todo caso la organización corresponde al Concello, que en todo caso contó con la hostelería de Banda do Río. «Queremos agradecer a colaboración de todos os hostaleiros implicados na celebración da fogueira», manifiesta Silvia Carballo, que destaca la gran asistencia de público.