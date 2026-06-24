Bueu ofrece 110 plazas de cursos de natación durante el verano

La piscina de Bueu comenzó hace unos días con las actividades dirigidas en las salas del gimnasio y a partir de la próxima semana arrancarán los cursos de natación, con un total de 110 plazas y una programación para todas las edades.

Las inscripciones podrán realizarse a partir del lunes 29 de junio y las clases comenzarán desde el 1 de julio. Habrá tres cursos para bebés (menores de 3 años) de 30 minutos cada uno, una vez por semana y con un total de 30 plazas [lunes, martes y jueves de 12.00 a 12.30 h]; dos cursos para menores de entre 3 y 6 años de edad, dos días a la semana y con un total de 24 plazas [martes/jueves y miércoles/viernes, de 10:45 a 11.30 h]; dos cursos para menores entre 7 y 10 años de edad, dos días a la semana y con un total de 12 plazas [lunes/miércoles y martes/jueves, de 10.00 a 10.45 h]; y otros dos cursos para menores de entre 11 y 14 años, dos días a la semana y con un total de 12 plazas lunes/miércoles y martes/jueves, de 10.00 a 10.45 h].

Para las personas mayores de 15 años se ofrecen dos cursos de iniciación a la natación, dos días a la semana y un total de 12 plazas [lunes/miércoles de 9.15 a 10.00 h o martes/jueves de 20.00 a 20.45 h]; y otros dos cursos de perfeccionamiento, también dos días a la semana y con un total de 12 plazas [lunes/miércoles de 9.15 a 10.00 h o martes/jueves de 20.00 a 20.45 h].

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La oferta de las clases de natación para este verano se completan con un curso para premamás, que incluirá dos sesiones semanales y con un total de 8 plazas [miércoles y viernes, de 12.00 a 12.30 h].