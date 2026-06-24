Una avería deja a un tercio de Cangas sin agua

Pasaban pocos minutos de las 16.00 horas de este miércoles cuando el agua dejó de llegar a la mayoría de las casas de Cangas. Fue acabar de comer en esta festividad de San Juan y cortarse de golpe el servicio de abastecimiento de agua.

Lo que se esperaba que fuera un corte sin importancia que duraría poco tiempo, se complicó. El personal de la concesionaria del ciclo del agua en el municipio, la UTE Gestión Cangas, pudo comprobar que la avería se había producido en el cruce del Galax, por donde pasa la tubería general, y que era sin duda importante. El collarín de la misma se rompió y dejó sin agua a un tercio de la población de Cangas.

Desde el gobierno local se recuerda que la avería se produjo en una tubería general que abastece a la localidad y también a Darbo, no así a la parroquia de Coiro, que se suministra desde otra tubería. El collarín de una tubería es un accesorio que permite sacar una derivación o conexión secundaria de una línea principal de agua sin necesidad de cortarla. Consiste en dos abrazaderas que rodean al tubo.

Los operarios de la concesionaria del agua no tardaron en llegar al Galax y proceder a arreglarla la avería. La estimación que ellos mismos realizaron a los responsables municipales fue que el suministro estaría repuesto absolutamente a las 20.00 horas. A partir de las 18.20 horas algunas zonas ya volvían a tener agua.

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Fueron muchas las llamadas que llegaron a la concesionaria del ciclo del agua en Cangas, aunque fue a las 17.30 horas cuando los usuarios comenzaron a mostrar más su preocupación por la avería. El agua no volvía y en muchos hogares había muchas tareas pendientes de este festivo de San Juan. A la hora de redactar esta información, el agua estaba volviendo ya a muchos hogares y también establecimientos públicos, que comenzaban a temerse lo peor.