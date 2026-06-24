El acusado de agredir a su tío niega el ataque con machete y el juzgado de Cangas lo deja en libertad

El vecino de Cangas acusado de agredir a un familiar presuntamente con un machete quedó en libertad tras prestar declaración en la plaza 3 de los Tribunales de Instancia de Cangas. El hombre, de 38 años, negó en todo momento haber atacado a su tío –hermano de su madre– con el arma blanca localizada por la Policía Local en la vivienda y la jueza decretó su puesta en libertad, sin medidas cautelares ni orden de alejamiento. En todo caso, sigue investigado por un presunto delito de lesiones que se juzgará en la plaza 2 de los juzgados cangueses, según confirman desde el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

El acusado pasó a disposición judicial este martes a mediodía tras ser conducido al juzgado por la Guardia Civil. Fuentes de la investigación aseguran que negó en todo momento la agresión con machete y alegó que este arma blanca habría permanecido en todo momento enfundada. Los hechos ocurrieron en la tarde del lunes en una vivienda del lugar de Augalevada, en la parroquia de Coiro.

Supuestamente los dos hombres mantenían una discusión de carácter familiar y según las fuentes consultadas el sobrino estaba dentro de la propiedad y el tío en el exterior. En un momento dado el segundo habría entrado a la finca y fue entonces cuando supuestamente habría comenzado la pelea y hasta una persecución por la vivienda. Durante esa riña presuntamente hubo desperfectos, como la rotura de una cristalera.

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La Policía Local acudió al lugar tras recibir una alerta del 112 y el tío necesitó asistencia sanitaria para ser tratado de sus heridas y fue dado de alta el mismo lunes. Las fuentes consultadas aseguran que presentaría un corte de unos dos centímetros en un dedo y un golpe o edema en la cabeza.