Arte
Yosi talla un cantero en el cementerio de Matamá
Fue un encargo al artista moañés por el centenario del camposanto
El artista de la talla en madera de Moaña, José Fervenza «Yosi», sigue con su carrera imparable de trabajos y acaba de concluir uno en el cementerio de Matamá, en Vigo, con motivo del centenario del camposanto. Aprovechando este aniversario, los vecinos querían llevar a cabo algo especial y homenajear a los canteros que llenaron de arte el recinto del eterno descanso.
Así que le encargaron transformar un árbol enfermo que iban a talar en una escultura que él realizó con motosierra. En los cinco metros de altura del tronco, Yosi talló la figura de un cantero y el resultado es espectacular, tal y como señala el propio artista que considera que la obra desprende mucha carga emocional para los vecinos de la zona.
El árbol sobre el que talló esta figura era un Abies piensapo y la labor de la realización de la escultura le llevó 9 días. Este pasado viernes fue cuando Yosi acabó de esculpirla y se siente orgulloso de cómo ha resultado. Además del cantero con su cincel, ha tallado también la fecha de 1926 para recordar el aniversario del camposanto.
Yosi es autor de muchas tallas de madera en los montes de la comarca, como los sillones giratorios del mirador del Monte Faro, en la comunidad de Montes de Domaio; o su caballo y silla de montar que decora el parque de Lagocheiras en el monte comunal de Santomé de Piñeiro. En estecorazón verde de 50 hectáreas en Chan de Xaxán, los comuneros tuvieron que podar dos grandes alcacias, cada una a ambos lados de la carretera que conduce de Cruz da Maceira, en Moaña, al Lago Castiñeiras. Eran tan grandes que se unían en la carretera y hacían como un túnel, por lo que, dentro de los trabajos que están realizando para eliminar especies alóctonas invasoras y dado el peligro que suponían en la propagación de un incendio, se optó por cortarlas.
De aquellas alcacias quedaron dos grandes troncos, reflejo de lo que habían sido y ahí es donde entró la mano de «Yosi Fervenza» y las convirtió en esta figura del caballo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una patera de solidaridad para traer perros de Marruecos a O Morrazo
- Comuneros rechazan la idea de cobrar por ir al monte: «Es como pagar por ir a la playa»
- Un coche acaba empotrado en los huertos urbanos del Concello de Moaña
- Una menor es evacuada en helicóptero en Ons tras sufrir complicaciones médicas
- Desde O Igrexario (O Hío) para el mundo
- El Fuego Fest llenará Moaña en San Juan con más de 2.000 personas
- El pleno de Bueu aprueba por unanimidad la ordenanza de playas y el PP advierte de que no entrará en vigor para la Noche de San Juan
- Cangas trasladó 785.000 kilos de basura en 58 camiones a Sogama en abril camiones 785.000 kilos de basura a Sogama