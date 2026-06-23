La reforma del pabellón de Beluso concluye tras casi un año de obras y el Concello se fija como objetivo un nuevo polideportivo en Cela

Ahora sí. Casi un año después de su inicio la reforma y mejora del pabellón polideportivo de Beluso está concluida. Este jueves está previsto que la empresa contratista y el Concello de Bueu firmen el acta de recepción, un trámite en el que también se prevé la presencia de representantes de la Diputación. La institución provincial aportó 150.000 euros a través del Plan Extraordinario de Infraestruturas Deportivas. Y con esta obra ya finalizada desde el Concello de Bueu se marcan el siguiente objetivo: un polideportivo en el colegio de A Torre-Cela.

Los trabajos comenzaron en agosto de 2025 y han superado todos los plazos previstos, que inicialmente apuntaban a que deberían estar acabados a finales del mismo año 2025 para justificar la subvención de 700.000 euros concedida por la Secretaría Xeral para o Deporte de la Xunta de Galicia. «Foi un proxecto dunha gran complexidade xa desde o inicio, que precisou da necesidade dun modificado. Algo que levou o seu tempo, tanto na redacción como no trámite», asegura el alcalde de Bueu, Félix Juncal. El regidor añade a la lista de obstáculos los problemas por parte de las empresas contratistas para cumplir con todos los plazos debido al elevado volumen de obra pública y privada y al «déficit de persoal».

Con todo, desde el Concello manifiestan su satisfacción por la ya inmediata puesta a disposición del equipamiento deportivo. «Era unha obra necesaria e demandada para corrixir algo que se fixo mal en 2007», subraya Juncal. El regidor alude a los problemas de humedades, condensación o a los defectos en los vestuarios. La profunda remodelación del pabellón supuso un coste final de casi 1,7 millones de euros.

El prolongado plazo de ejecución de los trabajos en la práctica significó que el pabellón de Beluso estuvo cerrado durante toda la temporada deportiva 2025/26. Solo se abrió parcialmente para usar los vestuarios en el Trail do Nocedo, a principios de marzo, y para un evento de artes marciales mixtas en el mes de mayo. «Queremos agradecer aos clubs a súa comprensión porque viron condicionada e limitada a súa actividade durante todos estes meses, incluso coa necesidade de buscar alternativas fóra de Bueu. A situación non foi sinxela e o noso empeño sempre foi o de reducir os tempos o máximo posible», asegura el alcalde.

El gobierno local trabaja ahora en un acto oficial de inauguración en el que estarán Xunta, Diputación y Concello, pero en el que «todo o protagonismo será para o deporte local».

Con la recepción de esta obra Bueu pasará a contar con «dous dos mellores pavillóns de Galicia», pero desde el Concello ya se fijan un nuevo objetivo: un pabellón polideportivo escolar en la parroquia de Cela. «Sorprende que ningún dos centros educativos de Bueu teña unha infraestrutura destas características e entendemos que a Consellería de Educación debería atender esta petición», subraya Félix Juncal, que pone como ejemplo la situación del IES Johan Carballeira, que debe usar el pabellón municipal Pablo Herbello para sus actividades.