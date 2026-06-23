El PP alerta de menos recogidas de basura y teme un «colapso» en verano

La Comisión de Contas de la Mancomunidade do Morrazo concluyó el lunes con los votos a favor de BNG y PSOE a la nueva ordenanza reguladora del servicio de recogida de basura y con las diez abstenciones del PP. Los populares de Cangas realizaron ayer una valoración de la situación financiera del ente supramunicipal, que consideran «al límite». El PP alertó de que Urbaser, la empresa encargada del servicio mediante un contrato prorrogado, estaría «reduciendo frecuencias», y lamentó que el gobierno tripartito de Cangas «culpe a los vecinos de su mala gestión».

Para el PP, Cangas y, por extensión, todo O Morrazo se encuentran en una situación de incertidumbre ante el futuro contrato de gestión de residuos. Esta circunstancia se suma, según los populares, al «abandono de los responsables de la Mancomunidade, liderada por el BNG y sus socios». La portavoz del PP cangués, Dolores Hermelo, sostiene que esta situación está provocando una «degradación constante del servicio». Por ello, reclama una inspección inmediata que garantice «el mantenimiento básico» antes de que la llegada de visitantes durante el verano «colapse totalmente el servicio». Hermelo argumenta sus críticas en la supuesta reducción de la frecuencia de recogida y en la existencia de contenedores quemados o rotos que, asegura, permanecen sin reponer durante meses. A su juicio, esta situación dificulta que los vecinos puedan reciclar, por lo que considera «un insulto a la inteligencia» que el gobierno de la Mancomunidade les exija un mayor esfuerzo en esta materia.

La portavoz popular también denuncia un «colapso» en las peticiones de retirada de enseres en el Punto Limpio y la falta de apoyo a los vecinos que necesitan retirar restos vegetales para limpiar sus fincas, una labor que considera «esencial en estas fechas para la prevención de incendios». «Tenemos un servicio que no recoge, unos camiones en mal estado y un gobierno que, en lugar de buscar soluciones, prefiere culpar a los ciudadanos», afirma Hermelo.

Cuestiona también las cifras que maneja el tripartito sobre el coste de enviar la basura a la planta de Sogama. «La alcaldesa –Araceli Gestido– intenta asustar a los vecinos con un coste por tonelada inflado, ignorando deliberadamente las importantes aportaciones que realiza la Xunta de Galicia, como las canalizadas a través del Fondo de Compensación Ambiental o los ingresos de Sogama a la Mancomunidade por la gestión de la planta de A Portela», señala. Según Hermelo, estas aportaciones permiten reducir el coste real de Sogama. La portavoz popular añade que la Xunta asume «el 70% del incremento del canon provocado por el Gobierno central apoyado por el BNG».

El PP entiende que se están manipulando los datos de costes «para justificar una tasa de la basura que, en realidad, va a servir para cubrir el agujero financiero que generó el gobierno local».