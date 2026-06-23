Sanidad
El PSOE también se sube en O Hío al tren de la sanidad
Llevará a la comisión parlamentaria la construcción del centro de salud
Juan Calvo
Faltaba el PSOE por acudir a O Hío y ayer estuvo allí. Fue a través de la presencia de la parlamentaria Paloma Rey, que estuvo acompañada en la encomienda por la portavoz del grupo municipal socialista, Sagrario Martínez. Ambas mantuvieron por la mañana temprano una reunión con representantes vecinales con la intención de obtener datos relacionados con el centro de salud O Hío-Aldán, que estaba previsto construir con el bipartito de la Xunta; de hecho, fue el Sergas de ese mandato cuando solicitó al Concello de Cangas que cediera los terrenos para la construcción de un centro de salud. Todo estaba previsto, todo estaba presupuestado, pero el bipartito se marchó, llegó el PP y solo lo mantuvo un año en los presupuestos de la Xunta de Galicia. Hoy, los vecinos lo siguen reivindicando. La diputada Paloma Rey afirma que la Casa del Mar de Aldán no está provista para que siga siendo consultorio para los vecinos de O Hío y Aldán.
Paloma Rey tiene previsto llevar a la comisión parlamentaria del jueves la actual situación del centro salud de O Hío-Aldán, en cuyos terrenos cedidos por el Concello hay solo matorrales y la Xunta de Galicia, a través del conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez, ya dijo que no estaba previsto que se construyera. Ya se lo comunicó al Concello de Cangas en su momento. Los vecinos hicieron llegar a la parlamentaria socialista el malestar que había con el Partido Popular con este asunto, que no quisieron debatir esta cuestión en una reunión que mantuvieron con ellos. Paloma Rey se prepara para mantener un debate con la parlamentaria y edil del PP de Cangas, Dolores Hermelo, en la mencionada comisión parlamentaria del jueves.
El BNG ya tuvo a su gente en O Hío en varias ocasiones para arropar a los vecinos en su lucha porque se construya el Centro de Salud O Hío-Aldán. Y los vecinos, no hace mucho, estuvieron a las puertas de la sede de la Xunta en Vigo.
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