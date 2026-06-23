Seguridad ciudadana
El varón de la pareja okupa de Moaña no acude a un juicio por un delito de hurto
Estaba citado este martes en el juzgado de Cangas
El varón de la pareja okupa que desde hace meses puso en jaque a muchos moañeses y que habían saltado a la luz pública tras destrozar durante un mes de okupación una casa en el barrio de O Real, estaba hoy citado a un juicio por un delito de hurto. En principio el caso era por un delito leve pues el denunciante renunció a presentar cargos.
Sin embargo, A.O.R. no se presentó en la plaza 2 del juzgado cangués, en donde estaba citado a las 11.00 horas de la mañana de este martes. Queda por saber la decisión que adopta el juez, que puede pasar por ordenar su detención o por una nueva citación para otra fecha. El 1 de abril había pasado ya por los juzgados por un presunto delito de violencia de género pero había quedado en libertad al negarse su pareja a denunciar.
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