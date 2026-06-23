Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Menú del súperConcellos libres de eucaliptoCondena Ábalos, Koldo y AldamaFlota de SardinaOperación salida CeltaSueldos Celta FortunaOleada robos
instagramlinkedin

Seguridad ciudadana

El varón de la pareja okupa de Moaña no acude a un juicio por un delito de hurto

Estaba citado este martes en el juzgado de Cangas

El paso de la pareja, en primavera, por los juzgados.

El paso de la pareja, en primavera, por los juzgados. / Julio Santos Álvarez

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Fran G. Sas

Moaña

El varón de la pareja okupa que desde hace meses puso en jaque a muchos moañeses y que habían saltado a la luz pública tras destrozar durante un mes de okupación una casa en el barrio de O Real, estaba hoy citado a un juicio por un delito de hurto. En principio el caso era por un delito leve pues el denunciante renunció a presentar cargos.

Sin embargo, A.O.R. no se presentó en la plaza 2 del juzgado cangués, en donde estaba citado a las 11.00 horas de la mañana de este martes. Queda por saber la decisión que adopta el juez, que puede pasar por ordenar su detención o por una nueva citación para otra fecha. El 1 de abril había pasado ya por los juzgados por un presunto delito de violencia de género pero había quedado en libertad al negarse su pareja a denunciar.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Una patera de solidaridad para traer perros de Marruecos a O Morrazo
  2. Detenido por agredir a otro en la cabeza con un machete en una riña familiar por el cuidado de una persona mayor en Cangas
  3. Comuneros rechazan la idea de cobrar por ir al monte: «Es como pagar por ir a la playa»
  4. Una menor es evacuada en helicóptero en Ons tras sufrir complicaciones médicas
  5. El pleno de Bueu aprueba por unanimidad la ordenanza de playas y el PP advierte de que no entrará en vigor para la Noche de San Juan
  6. Cangas trasladó 785.000 kilos de basura en 58 camiones a Sogama en abril camiones 785.000 kilos de basura a Sogama
  7. Un nido de velutinas en una casa de Coiro obliga a sus habitantes a cerrar puertas y ventanas
  8. La pista forestal que llega a la playa de Melide será de doble dirección tras la reparación que comenzará esta semana

El varón de la pareja okupa de Moaña no acude a un juicio por un delito de hurto

El varón de la pareja okupa de Moaña no acude a un juicio por un delito de hurto

El varón fallecido en un hostal de Domaio había sido detenido por el desembarco frustrado de 2.600 kilos de cocaína en 2005

El varón fallecido en un hostal de Domaio había sido detenido por el desembarco frustrado de 2.600 kilos de cocaína en 2005

DIRECTO | Evolución de los incendios y olas de calor en Galicia

La feria de artesanía Argálica, en Cangas, cancela su edición de este año por el «prohibitivo» coste de los alojamientos

La feria de artesanía Argálica, en Cangas, cancela su edición de este año por el «prohibitivo» coste de los alojamientos

De ruta a Viveiro

De ruta a Viveiro

El PSOE también se sube en O Hío al tren de la sanidad

Noemí Rodríguez, pregoeira da Mostra de Teatro de Cangas: «Adoro os profesionais galegos polo seu rigor, seriedade e talento»

BNG y PSOE votan en comisión a favor de la nueva ordenanza de la basura de la Mancomunidad de O Morrazo

Tracking Pixel Contents