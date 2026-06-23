Suceso
Un varón llevaba varios días muerto en un hostal de Domaio y lo encuentran sin signos de violencia
La Guardia Civil investiga las circunstancias de la muerte, que apuntan a causas naturales
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REDACCIÓN
Moaña
Un varón de mediana edad llevaba varios días fallecido en un hostal de la parroquia moañesa de Domaio. Hasta la zona se desplazaron efectivos de la Guardia Civil tras recibir el aviso y se encontraron el cadaver. Desde el Instituto Armado confirman la ausencia de signos de violencia. Todo apunta a que falleció por causas naturales, aunque la investigación sigue abierta.
Se trata de un vecino de Meira.
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