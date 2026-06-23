Sucesos
El juzgado deja en libertad al vecino de Cangas acusado de agredir a su tío con un machete
El hombre, de 38 años, pasó hoy a mediodía a disposición judicial en la plaza número 3 de los Tribunales de Instancia de Cangas
El hombre detenido en la tarde del lunes por presuntamente agredir con un machete a su tío ha quedado en libertad provisional después de prestar declaración ante la plaza 3 del Tribunal de Instancia de Cangas. El acusado, de 38 años de edad, fue puesto a disposición judicial por parte de la Guardia Civil pasado el mediodía y tras declarar ante la jueza de guardia fue puesto en libertad y permanece investigado por un presunto delito de lesiones. Ese juicio se celebrará en la plaza 2 de los juzgados cangueses.
Los hechos investigados tuvieron lugar en la tarde del lunes en una de vivienda Augalevada, en la parroquia canguesa de Coiro. La Policía Local acudió al inmueble tras recibir un aviso del 112 y el acusado estaba en el portal de la propiedad y no opuso resistencia al ser detenido. El herido estaba a unos metros de la entrada y presentaba varias lesiones, localizadas en la cabeza y en las extremidades superiores. La víctima fue atendida en el mismo lugar por sanitarios y a continuación trasladada a un centro hospitalario.
El acusado pasó la noche en las dependencias del puesto de la Guardia Civil en Cangas y fue puesto a disposición judicial pasadas las 12.30 horas de este martes.
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