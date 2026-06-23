Ciberataque al Concello de Cangas
Fiscalía pide a la jueza que llame a declarar a un concejal del gobierno de Cangas
La titular de la plaza Número 2 aún no decidió si lo hará o no
El Tribunal de Instancia Sección Civil y de Instrucción Plaza Número 2 de Cangas aún no se decidió si va a llamar a declarar o no a uno de los concejales del grupo de gobierno, aunque sí que es cierto que desde Fiscalía se pidió su declaración. Pero se desconoce si lo hará en calidad de testigo o de investigado. De momento, ningún miembro del grupo de gobierno figura como investigado. En el mes de abril, el citado tribunal si que se dirigió al Concello de Cangas para requerirle información sobre el contrato que tenía con la empresa EVELB Técnica y Sistemas S.L., para la prestación de servicios de auditoría, descifrado y recuperación de información afectada por el ciberataque de 2023 contra el Concello a través de ramsomware «Lockbit 3.0» El contrato de urgencia firmado con la empresa para recuperación de los datos se realizó por un importe de 197.847,17 euros. El Tribunal pedía información sobre la identidad de responsable o responsables del referido contrato. La única firma política que aparece en el contrato es la de la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG). Pero no recibió ninguna llamada a declarar. Es más, al no figurar ninguno miembro del gobierno como investigado, los letrados del Concello no tienen acceso al expediente abierto por Fiscalía.
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