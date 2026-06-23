La feria de artesanía Argálica, en Cangas, cancela su edición de este año por el «prohibitivo» coste de los alojamientos

La feria de artesanía Argalica de Cangas no se celebrará este año. La que iba a ser la edición número 35 de este evento acaba de ser cancelada por unos costes de alojamiento «prohibitivos», con un desembolso superior a los 1.500 euros para una quincena. Así lo explica la directiva de la Asociación de Artesáns de Galicia (Afiga), cuya junta directiva se ha visto obligada a tomar esta «drástica» decisión puesto que no alcanzó un número mínimo de inscritos. «Esta suspensión no pretende ser un adiós definitivo, sino un punto de inflexión», asegura el presidente de Afiga, Marcelo Scapinachis, que avanza que este año de parón deberá servir para «analizar la situación a fondo y diseñar un formato alternativo de cara al próximo año».

Argálica se celebra habitualmente durante la segunda quincena del mes de julio, en plena temporada alta estival y la organización señala directamente al precio de los alojamientos vacacionales como el «detonante» de la cancelación. La feria canguesa es una cita de ámbito nacional, que cada año reúne en los jardines de O Señal a artesanos de Galicia y del resto del Estado. «Para todos aquellos talleres que provienen de fuera de la comarca y necesitan hospedarse en Cangas durante los quince días que dura el evento, el desembolso por quincena supera ya los 1.500 euros», manifiestan desde Afiga.

Un coste que en la práctica ahoga a los artesanos y que «neutraliza» el impacto positivo de las ayudas a este sector. La gran mayoría de comunidades autónomas ofrecen subvenciones que sufragan un porcentaje del coste del puesto en las ferias. Por ejemplo, los talleres gallegos adheridos a la marca «Artesanía de Galicia» cuentan con una línea de apoyo de estas características. Sin embargo, ninguna de las convocatorias de ayudas públicas cubre gastos de manutención ni alojamiento. «Aunque el coste de la infraestructura está amortiguado por las ayudas oficiales, el hecho de tener que pagar más de 1.500 euros por dormir en Cangas obliga a los talleres a iniciar la feria con un déficit de salida de unos 2.000 euros. Es decir, el 80% de ese agujero inicial se debe únicamente al alojamiento», expone Marcelo Scapinachis.

Las características del trabajo artesanal, donde el precio final de la pieza debe cubrir las materias primas y las horas de producción manual, obligarían a que las ventas durante la quincena que dura Argálica fuesen «extraordinarias» para poder recuperar esa inversión inicial. «Para la inmensa mayoría de los profesionales del país asumir semejante riesgo financiero se ha vuelto inviable», afirma el presidente de Afiga.

Noticias relacionadas

El parón de este año se quiere aprovechar por parte de la organización para entablar conversaciones con los agentes locales e instituciones para estudiar fórmulas que salven el problema del hospedaje y permitan el regreso de Argálica a Cangas con un «planteamiento sostenible» para los talleres, que tal como asegura Marcelo Scapinachis «son el verdadero motor y alma» de la feria de artesanía de Cangas.