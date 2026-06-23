Turismo
Feprotur organiza una jornada sobre el eclipse solar, el lunes en el Hotel H4 de Cangas
D.García
La Federación Empresarial Provincial de Turismo y Hostelería de Pontevedra (Feprotur) organiza el lunes 29 de junio una jornada divulgativa sobre las buenas prácticas para una observación segura del eclipse solar del próximo 12 de agosto. Esta sesión se desarrollará en el Hotel H4 a partir de las 9.45 horas y estará impartida por la Fundación Ceo, Ciencia e Cultura, que ofrecerá información divulgativa y de calidad para una correcta visión de este fenómeno astronómico.
La convocatoria está dirigida a empresarios y profesionales del sector turístico y hostelero, pero desde Feprotur apuntan que la asistencia estará abierta al público en general y a cualquier persona interesada en observar el eclipse de forma segura. La jornada concluirá con una observación del sol a través de un telescopio solar y con filtros homologados.
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