El detenido por agredir a su tío con un machete en Cangas pasa a disposición judicial

El hombre de 38 años que fue detenido en la tarde del lunes en Cangas por agredir a un familiar (un tío) con un machete ha pasado a disposición judicial este martes a mediodía. El varón, de 38 años, llegó a bordo de un coche de la Guardia Civil y en este momento presta declaración ante el Tribunal de Instancia número 3 de Cangas.

Los hechos sucedieron el lunes en una vivienda del lugar de Augalevada, en la parroquia canguesa de Coiro. El hombre está acusado de un presunto delito de lesiones con arma blanca en el marco de una discusión con un familiar. Hasta el lugar acudió la Policía Local de Cangas, que procedió a la detención del acusado y localizó el machete con el que supuestamente se produjo la agresión. A continuación el hombre fue conducido a las dependencias del puesto de la Guardia Civil en Cangas y esta mañana fue puesto a disposición judicial.