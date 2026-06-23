Daniel Chapela pide más contenedores en Bueu y reforzar su limpieza

El concejal no adscrito del Concello de Bueu, Daniel Chapela, reclama un refuerzo en el número de contenedores en la localidad y en la limpieza de los mismos. Una medida que se hace especialmente necesaria en las zonas donde hay gran concentración de locales, como Banda do Río, o en el entorno de supermercados. El edil asegura que el inicio de la temporada estival viene con un «caos na recollida do lixo e na limpeza dos contedores» y reprocha al gobierno local de Bueu «falta de implicación coas necesidades da veciñanza, hostalaría e da saúde pública».

Daniel Chapela invita al alcalde, Félix Juncal, y a la concejala de limpieza viaria, Isabel Quintás, a comer en alguna de las terrazas de Banda do Río afectadas por el mal olor de los contenedores durante el verano para ilustrar la necesidad de «máis contedores, máis limpeza e máis rigor» y acusa al gobierno de la Mancomunidade de estar «máis preocupado en sablear á veciñanza que en prestar un servicio decente».