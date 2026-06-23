Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Menú del súperConcellos libres de eucaliptoCondena Ábalos, Koldo y AldamaFlota de SardinaOperación salida CeltaSueldos Celta FortunaOleada robos
instagramlinkedin

Recogida de la basura

Daniel Chapela pide más contenedores en Bueu y reforzar su limpieza

El edil insta a actuar en Banda do Río y en el entorno de supermercados

El concejal no adscrito Daniel Chapela (en primer término) durante un pleno del Concello de Bueu.

El concejal no adscrito Daniel Chapela (en primer término) durante un pleno del Concello de Bueu. / Santos Álvarez

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

David García

Bueu

El concejal no adscrito del Concello de Bueu, Daniel Chapela, reclama un refuerzo en el número de contenedores en la localidad y en la limpieza de los mismos. Una medida que se hace especialmente necesaria en las zonas donde hay gran concentración de locales, como Banda do Río, o en el entorno de supermercados. El edil asegura que el inicio de la temporada estival viene con un «caos na recollida do lixo e na limpeza dos contedores» y reprocha al gobierno local de Bueu «falta de implicación coas necesidades da veciñanza, hostalaría e da saúde pública».

Daniel Chapela invita al alcalde, Félix Juncal, y a la concejala de limpieza viaria, Isabel Quintás, a comer en alguna de las terrazas de Banda do Río afectadas por el mal olor de los contenedores durante el verano para ilustrar la necesidad de «máis contedores, máis limpeza e máis rigor» y acusa al gobierno de la Mancomunidade de estar «máis preocupado en sablear á veciñanza que en prestar un servicio decente».

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una patera de solidaridad para traer perros de Marruecos a O Morrazo
  2. Detenido por agredir a otro en la cabeza con un machete en una riña familiar por el cuidado de una persona mayor en Cangas
  3. Comuneros rechazan la idea de cobrar por ir al monte: «Es como pagar por ir a la playa»
  4. Una menor es evacuada en helicóptero en Ons tras sufrir complicaciones médicas
  5. El pleno de Bueu aprueba por unanimidad la ordenanza de playas y el PP advierte de que no entrará en vigor para la Noche de San Juan
  6. Cangas trasladó 785.000 kilos de basura en 58 camiones a Sogama en abril camiones 785.000 kilos de basura a Sogama
  7. Un nido de velutinas en una casa de Coiro obliga a sus habitantes a cerrar puertas y ventanas
  8. La pista forestal que llega a la playa de Melide será de doble dirección tras la reparación que comenzará esta semana

Daniel Chapela pide más contenedores en Bueu y reforzar su limpieza

El PP alerta de menos recogidas de basura y teme un «colapso» en verano

El instituto As Barxas de Moaña asume la jubilación de su histórico director Carlos Chapela: «Para mí lo más importante siempre fue ayudar a los estudiantes a desarrollarse en la vida»

El instituto As Barxas de Moaña asume la jubilación de su histórico director Carlos Chapela: «Para mí lo más importante siempre fue ayudar a los estudiantes a desarrollarse en la vida»

El Frigoríficos completa su plantilla con el lateral izquierdo bosnio Nemanja Pestic

El Frigoríficos completa su plantilla con el lateral izquierdo bosnio Nemanja Pestic

El juzgado deja en libertad al vecino de Cangas acusado de agredir a su tío con un machete

El juzgado deja en libertad al vecino de Cangas acusado de agredir a su tío con un machete

La feria de artesanía Argálica, en Cangas, cancela su edición de este año por el «prohibitivo» coste de los alojamientos

La feria de artesanía Argálica, en Cangas, cancela su edición de este año por el «prohibitivo» coste de los alojamientos

El detenido por agredir a su tío con un machete en Cangas pasa a disposición judicial

El varón de la pareja okupa de Moaña no acude a un juicio por un delito de hurto

El varón de la pareja okupa de Moaña no acude a un juicio por un delito de hurto
Tracking Pixel Contents