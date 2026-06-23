La corporación de Cangas pedirá al ORAL que anule el cobro de los atrasos por la actualización del catastro

La corporación de Cangas solicitará formalmente al Órgano de Gestión Tributaria y Tramitación de Recursos Locales (ORAL) que no proceda a pasar al cobro los atrasos generados por la actualización catastral que se está llevando a cabo en el municipio, y que afecta a alrededor de 3.500 viviendas, además de a un número indeterminado de parcelas sin edificar. Ese es el acuerdo consensuado en la junta de portavoces celebrada hoy con la presencia del tripartito (BNG, PSdeG-PSOE y EU) y del principal grupo de la oposición, el Partido Popular, y a la que no acudió la edil de Alternativa dos Veciños, Victoria Portas, por motivos laborales. La concejala mostró su malestar por el horario de la convocatoria que, asegura, no fue consensuado, sino impuesto.

La decisión se adopta después de una intensa jornada de gestiones que comenzó con la reunión de la alcaldesa, Araceli Gestido, y del concejal de Urbanismo, Antón Iglesias, en las oficinas de la Gerencia Territorial de la Dirección General del Catastro en Pontevedra, que continuó con una nueva visita a las instalaciones del ORAL, también en la capital provincial, y que terminó con la citada reunión de portavoces, ya en Cangas. El ejecutivo cangués pondrá ahora en manos de los técnicos la argumentación legal que pueda sostener una petición sobre la que no hay excesivas esperanzas de éxito, tal y como se trasladó desde el órgano recaudador. En todo caso, la idea del gobierno local es la de llevar esta solicitud a pleno para que reciba el respaldo de todas las formaciones políticas. No existe urgencia en acometer este trámite, ya que el cobro de los atrasos no sería efectivo hasta el próximo año.

Plano que recoge en color azul algunas de las nuevas zonas que deberán abonar el IBI urbano en Cangas. / FDV

El denominado procedimiento simplificado que se está ejecutando en Cangas, y que en la práctica supone el cambio de calificación de numerosos inmuebles para que pasen de pagar el IBI rústico al urbano, se enmarca dentro de una obligación legal marcada en el año 2015 y de la que hasta ahora se libraron algunos concellos, entre ellos el morracense. Desde el Catastro se explicó que el municipio se había quedado desfasado en este aspecto, toda vez que la consideración de inmuebles urbanos deriva de la normativa de 1974 y que la última ponencia de valores catastrales en Cangas data de 1989. Así, el Catastro ha tomado ahora como referencia esta ponencia y las normas subsidiarias de 1994 para realizar la actualización.

Nuevas zonas afectadas

Las nuevas zonas que serán consideradas urbanas a efectos del pago del IBI se extienden por el norte del casco urbano a ambos lados de la PO-551, a lo largo de la PO-315 en la parroquia de Darbo o en parte del litoral de Balea, entre otras. También se incluyen inmuebles en la Recta do Viso, en O Hío, así como la zona costera de Vilariño y el centro de Aldán, amén de alguna bolsa en la parte alta de esta última parroquia.

Plano con algunas de las nuevas zonas de IBI urbano en O Hío y Aldán (arriba) y Darbo (abajo, derecha). / FDV

Tras la reunión mantenida en la Gerencia Territorial del Catastro, Gestido e Iglesias acudieron al ORAL para recabar más información y plantear la exención del pago de atrasos por el cambio de IBI, una propuesta que fue rechazada de plano. El órgano recaudador sí contempló la posibilidad de fraccionar los pagos, para lo que apuntó diferentes fórmulas. Eso sí, tras la reunión de portavoces, los grupos decidieron agotar todas las opciones de anular ese cobro antes de pensar en aplazamientos.

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La entrevista con los responsables del ORAL sirvió para realizar una estimación más aproximada de lo que supondrá el cambio de IBI rústico a urbano en el recibo. Los cálculos hablan de un incremento de entre 70 y 100 euros anuales. «Nos apuntaron que los casos en que suba de 100 euros son muy raros; aquí el problema radica en los atrasos», señala Antón Iglesias. Hay afectadas en torno a las 3.500 viviendas, además de parcelas sin edificar, si bien en este último caso las subidas son casi anecdóticas, entre los 6 y los 10 euros. El ORAL ya pasará al cobro el IBI de 2026 actualizado, y no será hasta 2027 cuando se pasen los atrasos, que serán de tres y no de cuatro años. Los ejercicios incluidos son los de 2023, 2024 y 2025.