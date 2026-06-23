La comarca planta fuego a casi 300 hogueras y podrán arder cacharelas en la mitad de la playa de Rodeira

El Concello de Cangas delimita hoy la playa de Rodeira para las hogueras de San Juan. Permitirá solo el uso de 6.000 metros cuadrados de este arenal urbano en una zona comprendida entre las dunas protegidas, próxima a la Casa de Cultura, y el IES Rodeira. Este espacio serán debidamente señalizado y no se autorizará ninguna hoguera fuera de él, con el propósito de, así proteger el resto del arenal. La delimitación fue realizada por los técnicos y avalada por la propia alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido. En este sentido, señalar que la superficie restringida es mayor en longitud que otros años, que este hecho obedece a que la marea está previsto que suba a las 24.00 horas del martes, por lo que el ancho será menor que el de otros años. La regidora local dio orden para que se refuerce el Grupo Municipal de Emergencias y también está previsto la presencia en el dispositivo de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil Cangas. El número de solicitudes de hogueras en Cangas alcanzó este año las 140.

Hoguera preparada en San Bartolomeu. | SANTOS ÁLVAREZ

El gobierno local prohibe estacionar en el vial existente entre los campos del kenyata y el IES Rodeira, ya que será la zona de seguridad para los vehículos de Seguridad y de Emergencia, así para los servicios de limpieza que entren a partir de las 06.00 horas ya de este miércoles festivo. El Concello de Cangas no autoriza en ninguna otra playa que se planten hogueras, aunque casi siempre sucede, sin que haya demasiada penalización. Son muchos kilómetros de playa los que hay que custodiar.

Una hoguera hace años en Banda do Río. | GONZALO NÚÑEZ

Por lo que respecta a Moaña hay 106 solicitudes de hogueras, entre las que destacan la grande de todos los años en San Bartolomeu; otra comunitaria de vecinos en Paradela, en Tirán y la de la Asociación de vecinos Monte Faro en Domaio con su fiesta de «Noite meiga». Será a partir de las 23:00 horas, en el aparcamiento al lado del Multiusos (club de jubilados de Domaio) e incluye la actuación del grupo Ambar y Eduvia. Con carácter previo, por la tarde, de 19:30 a 21:30, habrá juegos tradicionales. Además de música y cacharela, habrá roscón y queimada.

Uno de los focos de la noche de San Juan en Moaña estará en la alameda en donde se celebra la quinta edición del fesvtial de música urbana «Fuego Fest» que prevé atraer, como otros años, a miles de personas. El recinto, junto al palco, tiene capacidad para 3.500 personas. El cartel lo encabeza RVFV, uno de los cantantes de rap latino y reguetón con mayor presencia en el panorama nacional. Las canciones de este rapero nacido en Almería y que ha colaborado con artistas como David Bisbal, Omar Montes o la brasileña Anitta, tienen 11 millones de oyentes en la plataforma Spotify. Desde Panamá llega «La Factoría» con su reggae y reguetón formado en los años 90; como también desde Colombia, lo hace Buxxi. La noche la completan el artista emergente LG1DO y los dj Dumore, Michi y Anxo Silva.

En Bueu el principal foco de atención estará en la hoguera de Banda do Río, que el Concello podrá organizar siempre y cuando hoy salga publicada la nueva ordenanza de playas en el Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra. La corporación local aprobó el documento en un pleno urgente y extraordinario el sábado para apurar los plazos y que mañana mismo entre en vigor el reglamento que permite su celebración.

Más allá de esa fogata, el concello ha concedido permiso para realizar otras 43 en el municipio, todas las que así lo solicitaron. Una de ellas tendrá carácter público y será la habitual del parque de Xexide, mientras que las 42 restantes se desarrollarán en terrenos privados. Asimismo, también se han autorizado otras 27 hogueras de cara a la festividad de San Pedro, que también cuenta con una gran tradición en el municipio buenense.

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La sardina doblará precio hoy

También el otro foco de la jornada estará en las plazas de abastos y mercados en donde se buscará la ansiada sardina de San Juan. Si estas dos últimas semanas, el precio rondó entre los 5 y 6 kilos, la de hoy se espera que llegue a los 10 o 12 euros. También es cierto que a medida que pasan las semanas y se adentra el verano, la sardina va cogiendo más grasa y sabor. Ayer lunes no había sardina en los mercados porque los barcos de ardora sólo trabajan hasta los viernes, sí hubo el sábado la sardina del xeito, de anzuelo.