BNG y PSOE votan en comisión a favor de la nueva ordenanza de la basura

La Comisión de Contas de la Mancomunidad de O Morrazo, celebrada ayer en Moaña, dictaminó de forma favorable con 13 votos a favor (BNG y PSOE de Cangas y Bueu) y 10 abstenciones del PP (no acudió AV) los tres asuntos a debate relativos a la aprobación inicial de la ordenanza reguladora del servicio de la basura, que tendrá que someterse de nuevo a aprobación ya que se había realizado en junta de gobierno y debe llevarse a asamblea; así como la propuesta de modificación de créditos por importe de 318.648 euros y la cuenta general de 2025.

La polémica ordenanza del servicio será sometida a la votación de la asamblea de la Mancomunidad el día 2 de julio y se lleva un nuevo texto con algunas modificaciones tras los informes por las alegaciones que recibió en el período de exposición pública, sobre todo relativas al capítulo de sanciones. La decisión de llevar a asamblea la aprobación inicial se adoptó tras los informes de secretaría y para dar más seguridad jurídica a la tramitación. El nuevo texto ajusta las cuantías de las sanciones leves al marco establecido por la normativa estatal de residuos, permitiendo una mejor aplicación del principio de proporcionalidad. También se incorpora un artículo 16 para favorecer la recogida separada y el reciclaje permitiendo que ciertos establecimientos actúen voluntariamente como puntos de recogida de proximidad para residuos domésticos de pequeña entidad. El nuevo texto, una vez aprobado en la asamblea, que está previsto celebrar el 2 de julio, volverá a ser sometido a un plazo de exposición pública de 30 días.

En cuanto a la modificación de crédito se realiza para hacer frente a facturas de la actual empresa encargada de la recogida Urbaser, a la que se le abona una cuota fija mensual y después ella gira las facturas con el coste real que siempre son por encima del fijo establecido en 138.000 euros. La modificación por 318.618 se hace para pagar las facturas de la empresa de los tres últimos meses del año 2025 que presentó en 2026. Se pagan con cargo al remanente de tesorería (ahorro) de la Mancomunidad establecido en 500.000 euros.

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Respecto a las críticas del PP que califica de «improvisación financiera» por pagar facturas con dinero del ahorro, la presidenta y alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, asegura que es reflejo de que el coste real de la recogida de la basura es mucho más de lo que se abona y que por esa razón es tan necesaria la nueva ordenanza fiscal que irá acompañada de un nuevo contrato de mejora del servicio que se prevé adjudicar después del verano para implantar la nueva tasa en enero de 2027.