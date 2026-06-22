La Xunta inicia la tramitación para redactar el PIA que permitirá construir 300 viviendas de protección oficial en Cangas

El Consello de la Xunta acordó iniciar la tramitación del expediente relacionado con la delimitación y declaración de interés autonómico de las actuaciones de creación de suelo residencial destinado a viviendas protegidas en el Concello de Cangas, una vez que éste envió el acuerdo plenario donde se indica su conformidad con el proyecto. En el pleno donde se adoptó la decisión, solo el PP votó a favor; el gobierno tripartito (BNG, PSOE y EU) se abstuvo y AV votó en contra.

El acuerdo adoptado este lunes por el Consello de la Xunta tiene como objetivo el inicio de la tramitación del PIA dentro del ámbito previsto de planeamiento general del Concello de Cangas como Suelo Urbanizable delimitado (SAUR 2), con una superficie de 66.300 metros cuadrados. Para la elección de este ámbito se tuvieron en cuenta los previstos por el planeamiento vigente y se realizó un análisis técnico de su viabilidad, según señala la Xunta de Galicia. El mencionado ámbito cuenta con los siguientes límites: norte, camino y rotonda de A Rúa; sur, viviendas, terrenos y centro de día de Cangas, junto a la carretera autonómica PO-551; este, carretera autonómica PO-554; oste, barios de Espíritu Santo y del Rapadouro. El ámbito es atravesado de norte a sur por el río de Saiñas, que la Xunta considera elemento natural vertebrador de un gran parquefluvial que constituirá y el eje de ordenación.

El número estimado de viviendas para promover en la superficie SAUR 2 As Saíñas es de 300 viviendas protegidas 100%. Según señala la Xunta de Galicia, con el de Cangas son ya 14 PIA, de los cuales 7 cuentan con la aprobación inicial: Lugo, Vigo (Ofimático) Arteixo, Ourense, Pontevedra, A Coruña y Santiago de Compostela. Además, están en diversas fases de tramitación los PIA de Vigo (Cantabria-Ramón Niego-Santa Cristina), Vilagarcía de Arousa, Marín, O Porriño, Ribadeo y Sanxenxo.

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El objetivo de los PIA es desarrollar suelo para las 25.000 nuevas viviendas, de las cuales 20.000 serán protegidas y se centrarán en las grandes ciudades y en las áreas de influencia, donde se concentra l amayor parte de demanda de vivienda.