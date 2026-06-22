O Rompeolas
De ruta a Viveiro
De ruta a Viveiro.
Un grupo de 40 niños, de entre 4 y 7 años, de Cangas pasarán 8 días en el albergue juvenil de Area, en Viveiro. Fueron acompañados por un equipo de monitores de Tiempo Libre. Este tipo de campamentos lo retomó el Concello de Cangas tras haberse tenido que suspender por la pandemia del Covid.
La noche apóstata de San Juan
Aquí el rojerío inquietante. Allá la temeraria derechona que se amplifica cuando vienen curvas. Aquí la noche de San Juan, siempre apóstata, con su fuego, sus juros y sus conjuros, capaces de embriagar el cuerpo y también el alma. Es la noche más corta del año, pero se antoja la más larga. Comienza ya por la mañana temprano haciendo acopio de comida y bebida, de intendencia para quemar y de amores que arden junto a los exámenes finales y finaliza cuando quiere, que esta Noche de San Juan tiene privilegio semejante. Así como acostumbran ir a otros actos públicos, los políticos locales no se dejan ver en las hogueras. Tienen miedo a que cuando la noche venga ardan también, al contrario que los vampiros.
Reuniones extrañas en los sótanos del Concello
Para mi sorpresa, vi gente ayer en los sótanos del Concello de Cangas, que departían con miembros del gobierno local, al que no hace mucho arrinconaron en Concello y, mientras no salían, fueron a comprar pizzas para la oposición que estaba afuera.
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