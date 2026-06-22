Sucesos
Detenido por agredir a otro en la cabeza con un machete en una riña familiar por el cuidado de una persona mayor en Cangas
El suceso ocurrió en la zona de A Madalena y la víctima fue encontrada con heridas en cabeza y en una extremidad superior
Un vecino de Cangas ha sido detenido este lunes tras una riña familiar en la que el hombre presuntamente agredió con un machete a otro varón. El suceso se produjo en torno a las cuatro de la tarde en la zona de A Madalena. La Policía Local fue alertada por el 112 de esta presunta agresión entre familiares. A su llegada al lugar, y según las fuentes consultadas, los agentes localizaron al presunto autor de la agresión, que fue interceptado y asegurado sin que se registraron más incidentes, si bien la patrulla adoptó las oportunas medidas de seguridad por si pudiera portar algún arma. Los agentes encontraron en la propiedad un machete que presuntamente habría sido utiizado en la agresión y que tenía restos de sangre.
En las inmediaciones del inmueble estaba la presunta víctima que presentaba lesiones visibles, entre ellas heridas en la cabeza y en una extremidad superior.
Según las primeras manifestciones, los hechos se habrían producido en el contexto de una discusión familiar relacionada con discrepancias en el cuidado de una persona mayor.
Hasta el lugar se desplazaron servicios sanitarios que prestaron asistencia a la persona herida y posteriormente fue trasladada a un centro hospitalario.
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