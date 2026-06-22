El concello retomará la cesión del inmueble del centro de salud al Sergas para ahorrarse entre 50.000 y 60.000 euros al año

El Concello de Bueu desempolvará después del verano una de sus viejas aspiraciones. El ejecutivo buenense tramitará una vez pasado el periodo estival la cesión del inmueble del centro de salud al Sergas, para que el órgano dependiente de la Consellería de Sanidade asuma su titularidad y, por ende, todas las cuestiones relativas a su mantenimiento. De este modo se podría poner fin a lo que desde Bueu se considera «una anomalía», que no es otra que el edificio forme parte de los bienes municipales y no directamente del patrimonio de la Xunta de Galicia.

Los técnicos municipales parecen haber encontrado la fórmula para esta cesión del inmueble. Hasta el momento, según apuntan desde el concello buenense, existían dudas sobre la viabilidad de poder dar ese paso, toda vez que la transferencia de bienes municipales estaba condicionada a que tuviesen un carácter patrimonial y no demanial (destinados a un servicio público). Sin embargo, la Lei de Administración Local de Galicia permite para casos como este que se haga una cesión con un cambio de titularidad, una posibilidad que se quiere explorar bien antes de dar el paso definitivo.

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Las razones detrás de esta intención del gobierno local buenense van más allá de regularizar una situación atípica que no se da en otros municipios. Y es que el hecho de que el inmueble sea municipal supone que el concello deba asumir un gasto considerable, al tener que hacerse cargo de partidas como la limpieza o el combustible. Los cálculos iniciales del concello son que la inversión en el centro de salud se sitúa entre los 50.000 y los 60.000 euros anuales.