Cangas refuerza los servicios de playas, emergencia y limpieza con 34 personas

El gobierno municipal de Cangas asegura que avanza en su compromiso con la promoción y empleo y la mejora de los servicios. Sostiene que lo hace mediante la incorporación de nuevo personal municipal a lo largo de las últimas semanas. Las contrataciones, que se hicieron efectivas entre la semana pasada y la que ahora comienza, permitirán reforzar las áreas estratégicas en atención a las emergencias, limpieza viaria, limpieza de edificios público y la limpieza de playas y espacios públicos.

Por una parte, al amparo de la línea 3 de la Activación del Emprego del Plan +Provincia 2026-2027 de la Diputación de Pontevedra, el Concello contrató a un total de 9 personas desempleadas durante un período de 6 meses a jornada completa. El programa permite impulsar la inserción laboral de personas desempleadas al tiempo que refuerza servicios municipales esenciales para los vecinos. En concreto, se incorporarán dos personas como oficiales, cinco personas para reforzar la limpieza viaria y dos personas destinadas a la limpieza de edificios públicos municipales. Estas contrataciones supone una inversión superior a los 157.000 euros y permitirán dar respuesta, en opinión del gobierno local, a las necesidades del servicio que se producen especialmente durante los meses de mayor actividad en el municipio.

El gobierno local destaca que este programa de la Diputación no solo contribuye a la creación de empleo, sino que también permite fortalecer servicios básicos que repercuten directamente en la seguridad, la salubridad y la calidad de vida de la ciudadanía. En el caso del Grupo Municipal de Emergencias, el refuerzo resulta especialmente relevante en un concello turístico como Cangas, que en buena parte del año incrementa su actividad y la presencia de visitantes. De la misma manera, el incremento de personal de limpieza viaria y de edificios públicos contribuirá a mantener en mejores condiciones los espacios municipales y a ofrecer una atención más eficaz a los vecinos.

Además, el Concello de Cangas acaba de completar, también, los procesos selectivos destinados al refuerzo extraordinario de la limpieza de playas y de los espacios públicos municipales. Como resultado, se incorporarán de manera inmediata un total de 25 personas que desarrollarán labores de limpieza y mantenimiento en las playas y en las zonas públicas más frecuentadas del municipio.

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Estas contrataciones responde a las necesidad de hacer frente al importante incremento de visitantes que registra Cangas, garantizando que las playas y los espacios públicos se mantengan en las mejores condiciones de limpieza, conservación y uso para los vecinos y par ala miles de personas que escogen el municipio como destino turístico. En servicios de turismo y en preservar la calidad ambiental y paisajística del litoral, el Concello incorpora a 34 personas al cuadro de personal municipal. El objetivo, dice el gobierno, es conseguir un Cangas más limpio y más seguro.