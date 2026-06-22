Bueu activa la compra de 6.700 metros cuadrados de terrenos para mejorar los accesos al campo de fútbol

El Concello de Bueu retomará en los próximos días los trámites para la adquisición de aproximadamente 6.700 metros cuadrados de terrenos, que irán destinados a la mejora de los accesos al campo de fútbol de A Graña. La iniciativa se ha reactivado después de que el ejecutivo buenense tenga encima de la mesa el informe técnico de la arquitecta Iria Pazos, en el que se realiza una valoración de las citadas parcelas y se confirma su idoneidad para acometer una actuación comprometida en su momento con la directiva y los socios del Club Deportivo Bueu, y que permitiría zanjar los problemas de comunicación viaria con el recinto deportivo.

La idea del gobierno local ahora es la de contactar con los propietarios de las parcelas para contar con su conformidad para la venta. Recuerda en este sentido el regidor buenense, Félix Juncal, que hace cuatro años el concello ya había entablado conversaciones con algunos de ellos, «y se logró su sí, pero no era el momento de acometer esta actuación». El informe técnico establece un precio de adquisición de 47 euros por metro cuadrado «que es justo y adecuado», por lo que la inversión estimada se situaría por encima de los 315.000 euros. Los fondos necesarios para esta operación saldrán de la partida presupuestaria que se liberó hace meses tras la resolución del contrato con Estrumaher para el traslado y restauración de la antigua cubierta de la fábrica de Massó.

La hoja de ruta que se establece a partir de ahora pasa por mantener una nueva reunión con el CD Bueu para informar de los avances realizados, pero también por disponer de un informe urbanístico a finales de este mismo mes. Una vez se revisen todos los aspectos se intentará cerrar la compra a lo largo de este año, así como elaborar los proyectos técnicos correspondientes. La idea es que en el horizonte de 2027 se ejecute la actuación, coincidiendo, además, con el 50 aniversario de la fundación de la entidad deportiva.

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Juncal reconoce que la propia construcción del campo de fútbol «ya nació con esa problemática con los accesos», si bien en el Plan Xeral de Ordenación Municipal se contempla un vial público para estructurarlo. «Durante años se han estado estudiando alternativas, y el concello, en la última reunión mantenida con el club, se decanta por anticipar la gestión de ese suelo no urbanizable, reservado para zona verde, y que es contiguo al campo por su lado norte», explica. Ahora se acelerarán los trámites para poner en marcha esa deseada mejora, que formará parte de una primera fase de reordenación de los accesos a la infraestructura deportiva, toda vez que el concello tiene ya en mente una segunda fase, que se ejecutaría a través de la compra de terrenos contiguos al IES Illa de Ons por su zona sur. El objetivo, en todo caso, «es mejorar la movilidad en general, no solamente la de los vehículos».