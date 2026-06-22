La Asociación A Illa dos Ratos cumplirá este domingo 1.000 rutas en O Morrazo

La Asociación de Animación Sociocultural y Turística «A Illa dos Ratos» alcanzará este domingo un importante hito tras diez años de trayectoria: la realización de su ruta número 1.000. El colectivo nació el 20 de enero de 2016, cuando seis amigos procedentes de distintos ámbitos, como la animación sociocultural, el medio ambiente, el turismo o la cultura, decidieron constituir una entidad sin ánimo de lucro cuyo principal objetivo sería dinamizar y diversificar la oferta sociocultural, turística y de ocio de la comarca de O Morrazo.

Para ello, apostaron principalmente por la organización de rutas guiadas destinadas a dar a conocer y poner en valor los recursos turísticos de la comarca, así como por la realización de diferentes actividades de dinamización sociocultural y educación ambiental, siempre de carácter gratuito y dirigidas a públicos de todas las edades. Diez años después, los miembros de A Illa dos Ratos pueden sentirse orgullosos de haber organizado y participado en multitud de iniciativas y, desde este fin de semana, también podrán presumir de haber alcanzado el millar de rutas guiadas por diversos espacios de interés medioambiental, turístico y cultural de O Morrazo, en las que hasta ahora han participado más de 28.500 personas.

En sus inicios, la actividad de la asociación se centró en Cangas, la localidad que vio nacer al colectivo. Con el apoyo de la Concejalía de Turismo y Medio Ambiente, entonces dirigida por Tania Castro, se puso en marcha el programa «Verán en Ruta 2016», que incluía las rutas «Massó, o sentir dun pobo», «O Facho, gardián milenario» e «Intermareal, mar á vista!!!».Debido al éxito tuvieron que diseñar nuevos recorridos para atender la demanda. Así surgieron itinerarios que con el tiempo se convertirían en auténticos clásicos de los diferentes programas desarrollados durante los años siguientes, como «Senda costeira de Areamilla a Liméns», «Cangas 1617, A defensa da Vila», «O Hío, de pedra en pedra», «Aldán, un condado á beira do mar», «Cabo Home – Costa da Vela», «Mulleres da historia de Cangas», «Rúas con historia», «Muíños de Coiro», «Personaxes de Cangas», «Cangas e o mar» y, más recientemente, «As esculturas de Cangas» y «As terras de Coiro: agro e cultura».

En 2018, la asociación dio el salto a Moaña. Moisés Barcia, de la Editorial Rinoceronte, contactó con A Illa dos Ratos con motivo de la publicación de un libro sobre las Canteras del Litoral de Moaña, obra de la moañesa Tamara Campo Táboas. Con ocasión de este proyecto surgió la idea de organizar una ruta por la zona.

Con el apoyo de la Concejalía de Turismo y Promoción Económica, entonces encabezada por Coral Ríos, se presentó esta nueva propuesta, en la que los participantes pudieron descubrir la importancia que tuvo la actividad extractiva desarrollada en esta zona de Meira —de donde salió gran parte de la piedra utilizada en los rellenos de Vigo— para el desarrollo económico, social y urbanístico de Moaña. Asimismo, pudieron conocer la historia y las anécdotas vinculadas a las iniciativas empresariales que posteriormente se asentaron en estos espacios, como Conservas La Guía o el histórico astillero naval Ascon.

La ruta despertó tanto interés que tuvo que repetirse en varias ocasiones, lo que animó a la asociación a ampliar su oferta al año siguiente. De este modo, nacieron nuevas propuestas como «A Moaña mariñeira», «San Martiño», «Intermareal de Tirán», «Sendeiro da Fraga», «Sendeiro de Rialdarca», «Mulleres da historia de Moaña» e incluso una ruta literaria inspirada en la novela «El último barco», de Domingo Villar. Más recientemente se han incorporado itinerarios como «A Poza da Moura de Domaio», «Sendeiro do Barranco do Faro» u «O mar de Meira», esta última en colaboración con la S.D. Samertolameu, y el próximo 5 de septiembre se estrenará “O Castro de Montealegre”.

En 2025, tras varios meses de intenso trabajo de preparación, la asociación comenzó también a desarrollar rutas en Bueu a través del programa «Recoñecer Bueu 2025», ofreciendo un total de cinco recorridos diferentes: «Massó, a orixe», «Mulleres da historia de Bueu», «Senda litoral de Bueu I», «Ermelo, o berce do Morrazo» e «Intermareal de Agrelo», todos ellos recibidos con una excelente acogida por parte del público.

Además, su labor divulgativa también se ha trasladado al ámbito digital. Con el objetivo de complementar la experiencia de quienes participan en sus rutas, la asociación desarrolla en su página web, www.ailladosratos.org, el proyecto «O blog dos Ratos», en el que socios y colaboradores externos publican semanalmente artículos relacionados con los contenidos abordados en las rutas, así como textos dedicados a asociaciones y colectivos de O Morrazo, biografías de personajes locales, libros de interés o cuestiones medioambientales.

La actividad de A Illa dos Ratos durante esta última década también ha reservado un espacio importante para la educación ambiental, a través de iniciativas como las recogidas de basura marina en la playa de Rodeira. Del mismo modo, la entidad ha impulsado actividades más lúdicas y festivas, como las desarrolladas durante la Navidad y el Entroido, su participación en Moaña Antiqua o en la recreación histórica «A defensa da Vila-María Soliño» y, más recientemente, las precampanadas organizadas en Moaña, con música, baile y diversión antes de tomar las ya tradicionales doce bolitas de queso y brindar por el nuevo año. En la última edición, más de 200 personas, entre pequeños y mayores, participaron en esta singular celebración.

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El colectivo quiere agradecer el apoyo, la colaboración y la participación de todas las personas, entidades e instituciones que han contribuido a la consolidación de A Illa dos Ratos a lo largo de estos años. Asimismo, espera seguir contando con su compañía en este viaje que, tras diez primaveras de historia y la consecución de las 1.000 rutas, continúa con el objetivo de superar la cifra de 30.000 participantes. Para obtener información o inscribirse tanto en esta ruta como en las otras 30 que el colectivo tiene previstas para este verano, los interesados pueden contactar en el 611080853 o consultar su web.